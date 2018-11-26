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شكرا لقرائتكم خبر عن فى البرد والمطر أعشاب وتوابل طبيعية هتخليك على طول متدفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية فصل الشتاء ونزول المطر نشعر بالبرودة الشديدة مما نلجأ لارتداء الملابس الثقيلة ولكن البعض يعانى أيضا من البرودة مهما ارتدى من ملابس ، وحسب ما ذكره موقع mindbodygreen فهناك بعض الأعشاب والتوابل التى تعمل على تدفئة الجسم والتخلص من البرودة الشديدة وهى:
اعشاب
1:القرفة، تعمل القرفة على تجفيف الرطوبة فى الجسم وتنشيط الدورة الدموية كما أنها تعمل على تقوية الجهاز المناعى وتنظيم نسبة السكر فى الدم.
2:الزنجبيل، يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الى تعمل على تخفيف ألم التهاب المفاصل.
اعشاب للتدفئة
3:الشمر، له دور فعال فى تدفئة الجسم وحمايته من نزلات البرد والأنفلونزا، كما انه يعزز صحة الجهاز المناعى.
4:جوزة الطيب، تحمى الجسم من الامراض كما انها تعمل على تدفئته ووقاته من نزلات البرد والأنفلونزا.
5: الكركم، من الاعشاب التى التى تساعد على تدفئة الجسم وعلاج الالتهابات.
توابل
6: النعناع، من الأعشاب الطبيعية التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض كما انه يعمل على تدفئة الجسم.
7:الينسون، من السوائل الطبيعية التى تتميز بمذاقها الطيب وفوائدها المذهلة حيث إنها تعمل على تهدئة الجهاز العصبى وتدفئة الجسم وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمى.
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