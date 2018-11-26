شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار انخفاض السكر فى الدم منها الصداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر هو من الأمراض التى تطلب مصاحبتها من قبل المريض المصاب به، لأنه يصبح أكثر عرضة لبعض المضاعفات نتيجة لعدم أخذ الدواء أو تجنب تناول الطعام، أو الإجهاد دون الراحة الذى يتسبب فى الإصابة بانخفاض نسبة السكر فى الدم، وهذا يشكل خطرا على صحة المريض، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير المنشور عبر موقع " healthline".

وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بانخفاض بنسبة السكر بالدم، ومنها عدم أخذ الأنسولين أو تناول الكثير من الأدوية أو عد تناول الطعام لإمداد الجسم بالطاقة، بالإضافة غلى الإجهاد دون الراحة، فهذه هى العوامل المسببة لذلك، وفقا للتقرير المنشور.

وأوضح التقرير، إلى أن تناول الأطعمة النشوية بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه تساهم بشكل كبير فى زيادة امتصاص الجسم للجلوكوز، وهذا يتسبب فى شعورك بالطاقة والحيوية، ويخزن باقى الجلوكوز فى الجسم ويستخدم لاحقا أو عند حاجة الجسم له.

وهناك العديد من الأعراض والأضرار التى يشعر بها الشخص عند التعرض لانخفاض للسكر فى الدم، ومنها، زغللة فى الرؤية، الإصابة بضربات فى قلب سريعة، والشعور بالسعادة والحزن فى نفس الوقت، الرغبة الملحة فى الخناق أى يميل الشخص للعصبية بشكل ملحوظ، الشعور بالتعب والإرهاق، يصبح الجلد شاحب اللون، ويصاحب الشخص الصداع الشديد، والرغبة فى تناول كميات كبيرة من الطعام، مع الدوخة، وإفراز كميات كبيرة من العرق، اضطرابات فى النوم، وعدم القدرة على التركيز أو إعطاء أى قرار، وفقدان الوعى وقد يصل الأمر إلى الغيبوبة، وذلك وفقا للتقرير المنشور.

ومن أشهر الأسباب للإصابة بانخفاض السكر فى الدم، وفقا للتقرير، هي تناول كميات قليلة من الطعام فيشعر الجسم أنه بحاجة لتناول المزيد من الطعام والهبوط، كما أن ممارسة العديد من النشاطات اليومية، يزيد بشكل كبير في الإصابة بالهبوط وانخفاض نسبة السكر بالدم.

وأكمل التقرير، أن هناك الأثار الجانبية لبعض الأدوية من اهم الأسباب المؤدية لإنخفاض نسبة السكر بالدم، كما أن إصابة الشخص بمرض كالكبد أو إضطربات في الكلي من الأسباب أيضا.