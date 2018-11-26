علاج فتق الحجاب الحاجز وأعراضه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوي الحجاب الحاجز على فتحة صغيرة يمر خلالها المرىء قبل أن تصل إلى معدتك، يحدث فتق الحجاب الحاجز عندما ينتقل الجزء العلوى من المعدة من خلال العضلات الكبيرة التى تفصل بين البطن، الفتق الصغير وفقا لموقع " mayoclinic" عادة لا يسبب مشاكل.

ولكن يمكن لفتق الحجاب الحاجز الكبير السماح للطعام وحمض المعدة بالرجوع إلى المرىء مرة أخرى، مما يؤدى إلى حرقة المعدة، يمكن لتدابير الرعاية الذاتية أو الأدوية أن تخفف من هذه الأعراض، ولكن فى حالات فتق الحجاب الحاجز الكبير جدا قد تتطلب الخضوع لجراحة.



اعراض فتق الحاجب الحاجز

أعراض فتق الحجاب الحاجز

معظم حالات فتق الحجاب الحاجز الصغيرة لا تسبب أى علامات أو أعراض، و لكن الفتق الكبير يمكن أن يسبب:

حرقة فى المعدة

ارتجاع الطعام أو السوائل في الفم

ارتجاع حمض المعدة إلى المرىء

صعوبة فى البلع

ألم فى الصدر أو البطن

ضيق التنفس

القىء الذى قد يكون مصحوبا بالدم والتى قد تشير إلى نزيف الجهاز الهضمى



علاج فتق الحجاب الحاجز

علاج فتق الحجاب الحاجز

معظم الأشخاص الذين يعانون من فتق الحجاب الحاجز لا يعانون من أي علامات أو أعراض ولن يحتاجوا إلى علاج، ولكن إذا كنت تعانى من علامات ، مثل حرقة المعدة المتكررة وحموضة المرىء، فقد تحتاج إلى علاج أو جراحة.

علاج فتق الحجاب الحاجز بالأدوية

إذا كنت تعاني من حرقة المعدة والارتجاع الحمضي ، فقد يوصي طبيبك بتناول الأدوية التالية :

مضادات الحموضة التي تحييد حمض المعدة، ولكن الإفراط في تناول بعض مضادات الحموضة يمكن أن يسبب آثارًا جانبية ، مثل الإسهال أو مشاكل في بعض الأحيان في الكلى.

أدوية خفض إنتاج الحمض.

الأدوية التي تمنع إنتاج الحمض وتشفى المريء، وتعرف باسم مثبطات مضخة البروتون .



فتق الحجاب الحاجز

علاج فتق الحجاب الحاجز بالعملية الجراحية

في بعض الأحيان يتطلب فتق الحجاب الحاجز الكبير الخضوع لجراحة، تستخدم الجراحة بشكل عام للأشخاص الذين لم تتحسن لديهم الأعراض من خلال الأدوية لتخفيف الحرقة والحموضة ، أو حدوث مضاعفات مثل الالتهاب الشديد أو ضيق المريء.

قد تتضمن عملية إصلاح فتق الحجاب الحاجز سحب المعدة إلى أسفل البطن وجعل الفتحة أصغر في الحجاب الحاجز ، وإعادة بناء العضلة العاصرة للمريء أو إزالة كيس الفتق.

أو قد يلجأ الجراح إلى الجراحة بالمنظار من خلال إدخال كاميرا صغيرة وأدوات جراحية خاصة من خلال عدة شقوق صغيرة في البطن، ثم يتم إجراء العملية

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فتق الحجاب الحاجز

إجراءات وقائية لتقليل أعراض الفتق

تناول عدة وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلاً من تناول عدد قليل من الوجبات الكبيرة.

تجنب الأطعمة التي تسبب حرقة المعدة ، مثل الأطعمة الدسمة أو المقلية وصلصة الطماطم والكحول والشوكولاتة والنعناع والثوم والبصل والكافيين.

تجنب الاستلقاء بعد تناول وجبة أو تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم.

تناول الطعام ما لا يقل عن ساعتين أو ثلاث ساعات قبل موعد النوم.

الحفاظ على الوزن صحي.

التوقف عن التدخين.