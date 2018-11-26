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شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح طبية مهمة لمرضى ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدم الدكتور عبدالرحمن بخاري، أخصائي داء السكري وطب الأسرة، عدة نصائح مهمة لمرضى ضغط الدم.
وخاطب مرضى الضغط عبر “تويتر” قائلاً: “عند زيارتكم للمستشفى، احرصوا على ارتداء ملابس واسعة من جهة الكتف والذراع بحيث تسمح بقياس ضغط الدم بارتياح”، لافتاً إلى أن القياس فوق الملابس قد يعطي قراءة خاطئة.
وتابع: “إذا تم ثَني الكُم ورفعه للأعلى، تأكد أنه ليس ضاغطاً على الذراع من أعلى؛ لأن ذلك قد يعطي قراءة مرتفعة خاطئة”.
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