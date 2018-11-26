شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح طبية مهمة لمرضى ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم الدكتور عبدالرحمن بخاري، أخصائي داء السكري وطب الأسرة، عدة نصائح مهمة لمرضى ضغط الدم.

وخاطب مرضى الضغط عبر “تويتر” قائلاً: “عند زيارتكم للمستشفى، احرصوا على ارتداء ملابس واسعة من جهة الكتف والذراع بحيث تسمح بقياس ضغط الدم بارتياح”، لافتاً إلى أن القياس فوق الملابس قد يعطي قراءة خاطئة.

وتابع: “إذا تم ثَني الكُم ورفعه للأعلى، تأكد أنه ليس ضاغطاً على الذراع من أعلى؛ لأن ذلك قد يعطي قراءة مرتفعة خاطئة”.