اسباب تضخم الكبد عند الاطفال منها فشل القلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكبد من أهم أجهزة جسم الإنسان ويقع فى الربع العلوى الأيمن من البطن، وتشمل وظائفه إنتاج بروتينات مهمة لتجلط الدم، تخزين الدهون والبروتينات والفيتامينات فى الجسم، وضبط نسبة السكر، وتصفية الدم من النفايات والسموم، وتضخم الكبد من المشاكل الصحية التى تصيب الأطفال أيضاً، وهو يعنى أن حجم الكبد يكون أكبر من حجمه الطبيعى، فى هذا التقرير نتعرف على اسباب تضخم الكبد عند الأطفال، بحسب ما نشرها موقع "Live strong".



تضخم الكبد عند الاطفال من اسبابه فشل القلب

ما هو تضخم الكبد عند الاطفال

تضخم الكبد ويعرف أيضاً بـ " hepatomegal" وهو يعنى أن حجم الكبد أكبر من الحجم الطبيعى، ويعتبر تضخم الكبد علامة على وجود مشكلة كامنة أو الإصابة بمرض ما مثل: السرطان، أمراض الكبد، قصور القلب.



اسباب تضخم الكبد عند الاطفال

اسباب تضخم الكبد عند الاطفال

هناك أسباب عديدة لتضخم الكبد عند الأطفال، وهذه الأسباب هى

التهاب الكبد الفيروسى

التهاب الكبد، هو سبب شائع لتضخم الكبد لدى الأطفال، وفقا لمركز تبادل معلومات أمراض الجهاز الهضمي، فإن الفيروسات الرئيسية التي تسبب التهاب الكبد هي فيروسات التهاب الكبد A و B و C و D و E و فيروس Epstein-Barr، الذي يتسبب في عدوى كرات الدم البيضاء.

وتشمل الأعراض الرئيسية لالتهاب الكبد الفيروسي :

-تضخم الكبد.

-الحمى والسخونية.

- التعب وآلام البطن.

-القيء.

-اليرقان، أو اصفرار الجلد والعينين.

-عند الأطفال المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي الحاد ، فإن تضخم الكبد يختفي في النهاية ويعود الكبد إلى حجمه الطبيعي.

- يستمر الأطفال المصابون بالتهاب الكبد المزمن في تضخم الكبد حتى يصبح المرض شديدًا لدرجة أن الكبد يصاب بالضمور ويبدأ في الانكماش.



اضطرالبات الطعام من اسباب تضخم الكبد عند الاطفال

اضطرابات الطعام

يمكن أن يكون تضخم الكبد علامة على وجود اضطراب من اضطرابات الطعام عند الطفل، فهناك اضطرابات فى الطعام يفشل الجسم فيها فى إنتاج إنزيم معين، مما يؤدى إلى مجموعة متنوعة من الأعراض.

وعلى سبيل المثال، وفقًا لموقع Genetics Home Reference، فإن مرض "فرط تيروزين الدم" هو حالة يفشل فيها الجسم فى إنتاج إنزيم يكسر التيروزين، وهو مكون مهم فى بعض البروتينات ونتيجة لهذا الفشل، يتراكم التيروزين فى الكبد، مما يؤدى إلى تضخم الكبد.

ومن اضطرابات التمثيل الغذائى الأخرى التى يمكن أن تسبب تضخم الكبد عند الأطفال عدم معالجة السكريات، وبما أن الكبد هو العضو الرئيسى الذى يشارك فى تخزين السكريات لتلبية احتياجات الجسم من الطاقة، فإن أى خلل فى عملية التمثيل الغذائى لهذه السكريات يمكن أن يسبب تضخم الكبد.



تضخم الكبد عند الاطفال قد يكون إشارة لمرض

فشل القلب

يمكن أن يكون تضخم الكبد علامة على فشل القلب لدى الأطفال، حيث يمكن أن يؤدى فشل القلب إلى حالة تسمى تضخم الكبد الاحتقانى.

يفقد الأطفال المصابون بقصور القلب القدرة على ضخ الدم بكفاءة من قلوبهم، هذا يؤدى إلى تجمع الدم فى الأوردة الرئيسية للجسم بما فى ذلك الأوردة الكبدية، والتى تساعد على إخراج الدم من الكبد. يصبح الكبد محتقن بالدم وهنا يحدث تضخم الكبد ويتراكم السائل فى بقية البطن.

من خلال علاج فشل القلب، يمكن أن يعود الكبد إلى حجمه الطبيعى، ولكن الفشل الطويل الأمد يمكن أن يؤدى إلى تلف دائم للكبد.