شكرا لقرائتكم خبر عن طرح ترددات «الجيل الخامس» لمشغلي المحمول في السوق المصري بحلول ٢٠٢٠ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجمع مسؤولي شركات المحمول الأربعة بالسوق المحلية، خلال جلسة «استعداد شركات المحمول نحو تطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات»، الأحد، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقام في الفترة من 24- 28 نوفمبر الجاري، على أن «مصر لم تصل بعد إلى مرحلة الاستخدام الكامل لخدمات تكنولوجيا الجيل الرابع»، مشيرين إلى أن «إتاحة تكنولوجيا الجيل الخامس للشركات تعزز من قدرتها التنافسية على تحليل البيانات وسلوكيات العملاء، وطرح خدمات فنية جديدة».

في البداية قال مصطفي عبدالواحد، القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن خدمات الجيل الرابع في مصر تأخرت كثيرًا، وكان من المفترض طرحها منذ سنوات طويلة، وأن المرفق يعمل حاليًا على دراسة الجوانب الاقتصادية والفنية للتكنولوجيا الجديدة بما يتوافق مع الاشتراطات والمواصفات القياسية العالمية ومن المقرر عرضها على الشركات، فيما كشف عن أنه من المتوقع مع بداية عام ٢٠٢٠ سيتم طرح ترددات الجيل الخامس لمشغلي الاتصالات.

من جهته رأي أحمد البحيري، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن البنية التحتية هي الأساس لتقديم خدمات الجيل الرابع، والخامس للاتصالات، لافتا إلى أن الجيل الرابع عامل مهم للتحوّل الرقمي للمجتمع، مشيرا إلى أن متوسط سرعة الانترنت بالجيل الرابع التي قد تصل إلى 100 ميجا، تصل إلى نحو ٢٠ جيجا في الجيل الخامس، وهى أعلى سرعة تقدمها المصرية للاتصالات حاليًا بخدمات الإنترنت الأرضي.

وقال البحيري، إن خدمات الجيل الخامس ستغير من شكل التكنولوجيا، وتطبيقاتها في السنوات القادمة، مشيرا إلى أن مشروع ربط المدارس الحكومية بشبكة ألياف ضوئية متطورة نموذج جيد يمكن تعميمه على كافة مدارس الجمهورية.

من جانبه قال ياسر شاكر، رئيس شركة أورنج مصر، إن جوجل للخرائط، والذكاء الاصطناعي يحتاج لخدمات الجيل الخامس، لعمل مشروعات إلكترونية كاملة، فالآلة أسرع من البشر دائمًا لذلك نحتاج للجيل الخامس، حيث أن تطبيقاته تتعلق بتحليل قواعد البيانات العملاقة، وهي الثروة الحقيقية لتصنيف سلوكيات العملاء.

ورجّح شاكر أنه مع التطور التكنولوجي فسيكون من الصعب الاستثمار بشبكة الألياف الضوئية خلال ٥ سنوات من الآن، مشيرًا إلى أن ضرورة الاستثمار لتأهيل الكوادر قبل تطوير المدارس تكنولوجيا.

بينما أكد حازم متولي، رئيس شركة اتصالات مصر، أن التحوّل الرقمي كأسلوب لا يحتاج خدمات الجيل الرابع والخامس، والهدف الأساسي إحداث تغيير حقيقي بحياة المواطن العادي، معتبرًا أن مشروع ميكنة التأمين الصحي، سيكون له مردود إيجابي كبير جدًا على حياة المواطنين.

وأشار متولي، إلى أن مصر لم تستغل خدمات الجيل الرابع بعد، مضيفًا أن الشركة طرحت خلال العام الماضي أعلى سرعة لخدمات الجيل الرابع وهي ٧٠ جيجا بايت في العالم.

من ناحيته، أوضح أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بفودافون مصر، أن «فودافون» تعمل على دراسة استخدامات العملاء، وشرائحهم العمرية، مشيرًا إلى أن المواطن العادي ليس بعيد عن التحوّلات التكنولوجية، التي تشهدها الأسواق.

وقدّر عصام نسبة انتشار أجهزة الهواتف الذكية، التي تدعم خدمات الجيل الرابع بمصر بأكثر من ٥٠٪، توفر الشركات لها الحلول لبناء تطبيقات ذكية تفيد المستخدمين بكافة مناحي المجتمع، مستشهدًا بتجربة الشركة في دولة موزنبيق من خلال التعرّف على أماكن انتشار مرض الملاريا عن طريق قواعد بيانات العملاء.

واختتم عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجلسة مؤكدا في كلمته على أن البنية المعلوماتية متاحة لكل مواطنين الدولة دون التفرقة، ولكافة قطاعات الدولة، والمجتمع، لتسهيل وتيسير الخدمات على المستخدمين.