شكرا لقرائتكم خبر عن ايه العلاقة بين سن اليأس والشعور بمرارة فى الفم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر البعض بالمرارة عند تناول الطعام أو شرب السوائل، وقد يكون هذا رد فعل طبيعى نتيجة تناول الأطعمة اللاذعة أو الحامضة، ولكن عندما تستمر المرارة لفترة طويلة، يكون الأمر مقلق ويجب إجراء فحوصات طبية لمعرفة السبب، ولهذا نتعرف على أهم الأسباب المتعلقة بمرارة التذوق، وفقاً لما ذكره موقع "medicalnewstoday".

أسباب الشعور بمرارة التذوق

- جفاف الفم.

- مشاكل بالأسنان مثل زيادة فى التجاويف والإلتهابات وأمراض اللثة أو التهاب اللثة، والتى يمكن تجنبها من خلال الاهتمام بنظافة الأسنان.

- الحمل، حيث تشعر المرأة خلال الشهور الأولى بمرارة عند تذوق الطعام، نتيجة اضطرابات الهرمونات فى الجسم والتى تؤثر على الحواس.

- بلوغ سن يأس، قد تمر النساء اللواتى يعانين من انقطاع الطمث بمرارة التذوق فى فمهن، وهذا بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين فى الجسم.

- ارتجاع المرىء.

يميل ارتجاع المريء إلى إزعاج الأنبوب الغذائى، مما يسبب حرقان فى الصدر أو البطن. كما يمكن أن يسبب طعمًا كريهًا أو مريراً فى الفم، والذى قد يستمر طالما بقيت الأعراض الأخرى.





- التوتر والقلق، والذى يحفز استجابة الإجهاد في الجسم، و غالباً ما يغير حس التذوق عند الإنسان، و يمكن أن يسبب القلق أيضاً جفاف الفم.

- تلف العصب، حيث ترتبط براعم التذوق مباشرة بأعصاب الدماغ، وعندما يحدث تلف الأعصاب يحدث تغيير في تذوق الطعام.

ويمكن أن ينتج تلف الأعصاب عن إصابة في الرأس أو حالات الأتية:

- صرع.

- التصلب المتعدد.

- أورام الدماغ.

- شلل بيل.

- الأدوية والمكملات الغذائية عن طريق الفم.





والأدوية التي قد تؤدي إلى مرارة التذوق، هى :

- بعض المضادات الحيوية.

- بعض أدوية القلب.

- الفيتامينات التي تحتوي على المعادن، مثل النحاس أو الحديد أو الزنك.

- أدوية الليثيوم.

و الأمراض التى تسبب مرارة التذوق، هى التهابات الجيوب الأنفية أو نزلات البرد، أو استخدام العلاج الكيميائى والإشعاعى فى علاج السرطان.

العلاجات المنزلية لمرارة الفم، هى :

- الإهتمام بتنظيف الأسنان.

- مضغ العلكة الخالية من السكر للحفاظ على اللعاب الذى يتحرك في الفم.

- شرب الكثير من السوائل على مدار اليوم.

- تجنب عوامل المسببة لإرتجاع المرىء، مثل تناول الأطعمة الدهنية أو الحارة.