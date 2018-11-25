انت الان تتابع موضوع علاج فطريات الحلق والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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فطريات الحلق هي واحدة من المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثير من الاشخاص، كما انها من الامراض التي يمكن ان تصيب الكبار والصغار، وغالبا ما تكون العدوى ناتجة عن إصابة الاغشية المخاطية للفم، والتي تنتقل ما بين اللسان والفم، هي بسيطة ولكن تزعج المريض بها كثيرا، ويكون الألم الناتج عنها شديد جدا وخاصة اثناء عملية بلع الأشياء مثل الطعام والشراب، لذا سنتعرف اليوم على بعض أسباب فطريات الحلق وما هي اعراضها وكيفية الوقاية منها وعلاجها.

أسباب الإصابة بفطريات الحلق

1_ تأتي فطريات الحلق نتيجة الى عدم التنظيف الجيد للأسنان والفم.

2_ تحدث أيضا نتيجة الى التدخين المستمر.

3_ يمكن ان تحدث نتيجة بعض الاضطرابات النفسية والتوتر الذي يشعر به الشخص.

4_ يحدث نتيجة تعرض الجسم لبعض الامراض، مثل مرض السكري او حتى إصابة الشخص بمرض السرطان.

5_ كما ان سوء التغذية وضعف المناعة تؤدي الى حدوث الفطريات.

6_ يحدث أيضا نتيجة بعض الالتهابات في المعدة.

7_ الاكثار من تناول حبوب منع الحمل، او تناول بعض الادوية الأخرى مثل المضادات الحيوية وخاصة الكورتيزون.

8_ يمكن ان تحدث أيضا إذا كان طقم الاسنان الموضوع في الفم غير مناسب للأسنان.

ما هي اعراض الإصابة بفطريات الحلق

1_ ظهور بعض العلامات كبقع صفراء او بقع بيضاء داخل الفم، كما تظهر بعض الطبقات الغير محببة بداخله.

2_ الشعور ببعض الحرقة الخفيفة داخل الفم والحلق.

3_ فقدان مؤقت لحاسة التذوق.

ما هي طرق الوقاية من فطريات الحلق

1_ يجب تقليل كميات الطعام التي تحتوي على كميات سكر كبيرة.

2_ يجب تنظيف الفم دائما بعد تناول الوجبات.

3_ يجب تجنب استخدام غسول الفم دائما وذلك لتطهير الفم.

4_ يجب تناول كميات وافرة من المغذيات الغنية بـ فيتامين ب 12 وأيضا غنية بالحديد.

بعض العلاجات الطبيعية للفطريات

القرفة

يمكننا ان ننقع بعض اعواد القرفة في كمية وافرة من الماء ونتركها لبضعة ساعات، ثم يتم غليها وتصفيتها، بعد ذلك يتم تناول المحلول وذلك خلال وقت النهار.

العسل

يمكننا ان نستخدم العسل كمرهم موضعي وذلك لعدة مرات في اليوم، ويوضع على منطقة الفم المصابة بالفطريات.

السواك

يجب ان يتم تنظيف الفم جيدا، ونستخدم السواك حوالي مرة واحدة في اليوم كحد اقل، فالسواك به العديد من الفطريات والبكتيريا، وذلك لان السواك مطهر جيد وقاتل لبعض الجراثيم الموجودة في الاسنان.

القرنفل

يتم غلي بعض من القرنفل في الماء، وبعد ذلك نقوم بمضمضة الفم بشكل يومي بذلك الماء المغلي، فهو يعمل على تطهير الفم من البكتيريا العالقة فيه.

الخل

نمضمض الفم بالقليل من الخل، ولذل لموازنة الاحماض الموجودة في الفم، والحد من البكتيريا التي تتسبب في ظهور تلك الفطريات، والحد من تكاثرها ونموها.

المرمرية

يتم على بعض من المرمرية مع كوب من الماء، وتناول كوب من المرمرية على مدار اليوم، وذلك لانه يعمل على مقاومة البكتيريا الموجودة في الفم بشكل كبير.

طحينة السمسم

نقوم بدهان الفم واللسان ببعض من طحينة السمسم، وذلك في الصباح وفي المساء، ونتركها لمدة عشر دقائق، ومن ثم يتم مضمضتها بالماء مرة أخرى حتى يتم زوالها.

ماء الاكسجين

يمكننا ان نمضمض الفم ببعض من ماء الاكسجين، وذلك لمدة لا تقل عن عشرة دقائق، ويمكن تغيير تلك الجرعة في كل مرة، بعد المضمضة يتم شطف الفم جيدا بالماء لإزالة باقي اثار ماء الاكسجين.

العلاجات الطبية للفطريات

تختلف العلاجات الطبية لفطريات الحلق على حسب وضع المريض والعلاج الذي يحتاج اليه، كما انها تختلف أيضا على حسب عمر المريض، ولكن بشكل عام يتجه الطبيب الى وصف دواء يعمل على الحد من انتشار الفطريات وتلك البكتيريا في أجزاء الفم، ويمكن ان يكون ذلك العلاج عبارة عن بعض العقاقير او المراهم المضادة للفطريات، او بعض الكبسولات والتي تحتوي على بعض المواد الفعالة التي تعمل على تعزيز البكتيريا الجيدة للجهاز الهضمي ، كما ان هناك بعض الأقراص التي يتم وصفها، او المضمضة التي تعمل على علاج الفطريات الموجودة في الحلق.