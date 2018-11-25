هل تسبب بعض الأطعمة البدانة؟

العامل الأساسي وراء زيادة الوزن هو العلاقة بين كمية الطعام ومعدل الحركة والنشاط، أي أن كل الأطعمة يمكن أن تسبب زيادة الوزن إذا أكثرت من أكلها. لكن هناك أطعمة معينة ترتبط بظاهرة الزيادة المفرطة في الوزن، أو السمنة والبدانة. مثلاً، بعض الأطعمة السريعة والمشروبات عالية السعرات، أي أنها تصل بك إلى حالة الإفراط في الأكل أو الشرب حتى لو تناولت منها كميات معتدلة، من هذه النوعية: مشروبات الطاقة والصودا.

الحلويات واللحوم الغنية بالدهون ومنتجات الألبان كاملة الدسم أو المحلاة بالسكر غنية بالسعرات

كذلك إذا أكلت نفس الكمية من طعامين مختلفين ستحصل على مقدارين مختلفين من السعرات الحرارية، فالسعرات هي المعيار الأساسي في زيادة الوزن.

أطعمة تسبب البدانة. في المرتبة الأولى تأتي مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، والأكلات السريعة لأنها محمّلة بالسعرات الحرارية، ومصدرها الأساسي السكر أو الدهون أو كلاهما، وهذه النوعية هي الأكثر تسبباً في ظاهرة السمنة والبدانة.

ومن الأطعمة التي تزيد الوزن لأنها غنية بالدهون أو السكر: منتجات الألبان المحلاة بالسكر والنكهات، واللحوم التي تحتوي على دهون، والحلويات لأنها تجمع بين الكربوهيدرات والسكر والدهون معاً.

الخيارات الصحية. بداية ابتعد عن مشروبات الطاقة، وتناول المشروبات الغنية بالألياف مثل عصائر الخضروات والفاكهة الطبيعية، أو يمكنك شرب الماء، وشاي الأعشاب مثل البابونج والنعناع والكركديه والزنجبيل وعصير الليمون البارد والدافئ.

ويمكنك استبدال نصف كمية الطعام الغني بالدهون وتناول مكانه الخضروات والفواكه والحبوب. مثلاً تناول الفول والبقوليات كالعدس والحمص بدلاً من نصف كمية اللحم التي تستهلكها، وستشعر بالفرق بعد أسابيع.