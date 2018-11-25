شكرا لقرائتكم خبر عن ما تدخنش جنب مراتك الحامل.. اعرف مخاطر التدخين السلبى على الأم والجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التدخين أحد أهم العادات غير الصحية بالمرة، التى تسبب الكثير من المخاطر الصحية على من يدخن، وكذلك على من يتعرض لدخان السجائر بطريقة سلبية، ووفقا لتقرير نشر بموقع MAYOCLINIC الطبي، فإن التدخين السلبى له مخاطر صحية عديدة، وهو بمعناه البسيط عبارة عن التعرض لدخان السجائر دون أن يكون الشخص مدخنا، أي مرافق لشخص مدخن.



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ويؤثر دون شك التدخين السلبي واستنشاق رماد ودخان السجائر إلى مخاطر صحية كبيرة وخاصة على الأكفال وكبار السن، وكذلك على السيدات الحوامل وكل من يعانى من مشاكل صحية، حتى الأصحاء لا يسلمون من أضرار دخان السجائر، ولكن وبشكل خاص يعد التدخين السلبي الأكثر خطروة على المرأة الحامل عند التعرض له، ومن أبرز المخاطر الصحية عليها:



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الاجهاض أو تهديد الحمل واستمراره

من أبرز المخاطر أيضا أن يتعرض الرضيع لمتلازمة الموت المفاجئ

التعرض للعيوب الخلقية الت تصيب بعض الأجنة

التعرض للإصابة بالتهابات فى الأذن

الحد من وزن الطفل عند الولادة ونقصانه بشكل ملفت جدا

قد يتعرض الطفل للإصابة كذلك بنوبات الربو

الاعياء والشعور بعدم الراحة والرغبة فى الغثيان عند بعض السيدات الحوامل

لذا لابد من عدم تعرض السيدة الحامل للتدخين السلبى بأى شكل من الأشكال، حتى لا تتعرض هى والجنين لتلك المخاطر الصحية.