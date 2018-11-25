انت الان تتابع موضوع تمزق عضلات البطن والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعرف تمزق عضلات البطن على انه تلف في جزء معين من الهيكل الداخلي لعضلات البطن، او تلف في الهيكل كله، والهيكل الداخلي هو عبارة عن العضلات المحيطة بالبطن والسرة والجذع، ذلك الشعور الغير مريح والذي يجعلك تشعر بالم في تلك المنطقة، ويكون بشكل كبير في عضلات البطن وذلك يحدث لان تلك العضلات يتم استخدامها بشكل مفرط اثناء الاعمال اليومية والنشاطات المفاجأة.

كما ان بعض الألعاب الرياضية والتمارين تحتاج الى مجهود قوي في تلك العضلات الكبيرة، ولكن اكثر ما يؤثر في تلك العضلات هي الألعاب الرياضية الكبيرة، مثل المصارعة والملاكمة ورفع الاثقال وكرة التنس وكرة الطائرة، وغيرها من الألعاب التي تؤثر على عضلات البطن.

ما هو تمزق العضلات

يعتبر تمزق العضلات هو مشكلة كبيرة تصيب بعض الانسجة العضلية والتي تتسبب في تلف بعض الأماكن المعينة بالعضلة الخاصة بالبطن، او في كافة أجزاء البطن بشكل كبير، ولكن تلك العضلات تتمزق بشكل كبير بين الرياضيين، وذلك لأنهم من أكثر الأشخاص الذين يستعملون تلك العضلات بشكل أكبر من باقي الناس، وذلك لأنهم أكثر عرضة للتصادم بين الرياضيين من خلال الكثير من الألعاب مثل كرة القدم مثلا، او بعض اللاعبين الذين يحملون اوزان ثقيلة.

ولكن عليك ان تعلم انها غير مقتصرة على الرياضيين فقط، بل انها يمكن ان تحدث للأشخاص العادية إذا ما تعرضت اجسامهم وقاموا برفع احمال ثقيلة أكبر من الوزن الطبيعي الذي اعتادوا عليه، ويكون ذلك الحمل اكبر من الحمل المعتاد، كما ان التمزق العضلي يحدث على أكثر من مرحلة، حيث يمكن ان يحدث بعض الالتهابات في النسيج العضلي في اول مرحلة، وفي المرحلة الثانية تبدا عملية الشفاء من ذلك المرض وهي مرحلة تصليح العضلة وإعادة بنائها من جديد، وفي المرحلة الثالثة يحدث تكوين انسجة جديدة قوية جدا ومتينة وهي تعد اخر مرحلة في مراحل تمزق وعلاج عضلات البطن، ولكن عليك ان تعلم ان علاج تمزق عضلات البطن يأخذ وقت كبير حتى تتم معالجته بشكل

كامل.

ما هي اعراض تمزق البطن

هناك عدة اعراض يمكنك ان تشعر بها عند حدوث تمزق في عضلات البطن، ومن أشهر تلك الاعراض والتي تحدث غالبا الى جميع المصابين هي.

1_ الم شديد في منطقة الإصابة في البطن.

2_ ملاحظة وجود بعض الكدمات في البطن وتورم ملحوظ في تلك المنطقة.

3_ يمكنك ان تلاحظ ان المنطقة المصابة قد تصبغت باللون الأحمر.

4_ الشعور بالم شديد في المنطقة المصابة اثناء الاسترخاء.

5_ عدم التمكن من استخدام تلك العضلات اثناء الحركة.

6_ الشعور الدائم بعدم الراحة، والذي يصاحبه تصلب في المنطقة لمصابة من البطن.

7_ الشعور بالم شديد عند تدليك تلك العضلة من البطن.

8_ الشعور بالم شديد عند القيام ببعض الاعمال والنشاطات الشاقة.

ما هو علاج تمزق عضلات البطن

يوجد بعض الأشياء البسيطة والتي يمكنك فعلها في المنزل دون الحاجة الى اللجوء للطبيب، وهناك بعض الخطوات التي عليك اتباعها منها.

1_ وضع مشط للبطن او رابط إذا لم تجد مشط على المنطقة المصابة من البطن.

2_ ذلك المشد له القدرة في الاحكام على عضلات البطن، وبالتالي لا يحدث الكثير من الأورام.

3_ عليك ان تظل في وضع راحة قدر الامكان، وعدم ممارسة أي نشاطات شاقة يمكن ان تأخذ منك مجهود كبير.

4_ يمكنك أيضا ان تقوي عضلات البطن بممارسة بعض التمارين الرياضية الخاصة بمنطقة البطن، ولكن يكون ذلك في حالة قدرة الشخص بالقيام بها، ويجب ان يكون هناك قسط من الراحة بين تلك التمارين.

5_ استخدام بعض العقاقير والأدوية المسكنة وبعض مضادات الالتهابات، والتي لا تحتاج الى وصفة طبية مثل الاسبرين، ولكن عليك ان لا تأخذ منها كميات كبيرة الا باستشارة الطبيب حتى لا يكون لها بعض الاعراض الجانبية الأخرى.

أسباب تمزق العضلات

هناك بعض الأسباب التي تؤدي الى تلف عضلات البطن، فمثلا ممارسة الألعاب الرياضية دون تدريب العضلة، لذا ينصح قبل البدا في أي تمارين رياضية تمرين العضلة، يمكن أيضا ان يكون ذلك بسبب المجهود الزيادة والمفاجئ، قد يكون أيضا بسبب إصابة قديمة في البطن.