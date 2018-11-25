شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتم جلسات الغسيل الكلوى وما هى المخاطر التى يتعرض لها المريض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التقدم فى السن والتعرض لبعض الأمراض قد تدهور أعضاء الجسم وتفقد قدرتها على أداء مهامها الأساسية، وتعتبر الكلى واحدة من هذه الأعضاء، فنتيجة الاصابة بمرض السكر او الضغط والتلوثات الموجودة فى الهواء والأطعمة تسبب الفشل الكلوى، ويضطر المريض للغسيل الكلوى.

الغسيل الكلوى يساعد على التخلص من الفضلات والسوائل الزائدة فى الدم، فتعتبر الكلى واحدة من اعضاء الجسم التى تعمل على تنقية وتصفية الدم من السموم.



غسيل كلوى

وحسب ما ذكره موقع healthline، فإن جلسات الغسيل الكلوى تستمر عادة من 3 إلى 5 ساعات، ويتم إجراؤها 3 مرات فى الاسبوع، ولكن يختلف كل مريض عن غيره فالبعض يحتاج لجلسات غسيل كلوى لوقت مؤقت والبعض يستمر عليها مدى الحياة .

يجب اختيار مكان مضمون لإجراء عملية الغسيل الكلوى منعا لحدوث أى مشاكل أخرى، ولكن هناك مخاطر مرتبطة بالغسيل الكلوى من الممكن أن يتعرض لها المريض وهى:

1:انخفاض فى ضغط الدم والهبوط الحاد.

2:فقر الدم، أوعدم وجود ما يكفى من خلايا الدم الحمراء.

3:التشنج العضلى .



الغسيل الكلوى

4:صعوبة فى النوم.

5:اضطراب فى مستويات البوتاسيوم فى الدم.

6:تسمم الدم.

7:عدم انتظام ضربات القلب.

8:الموت المفاجئ.

9:مشاكل فى القلب.

10: ضعف فى عضلات القلب.

11:ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

12: ضعف فى عضلات البطن.