شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتي.. الإسعافات الأولية للطفل في حال إصابته بجرح والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قد يتسبب مزاح الأطفال خاصة خلال السنوات الأولى من عمرهم فى التسبب فى سقوطه وحدوث جرح يصاحبه نزيف، ولكن قبل الهلع يجب معرفة عدد من الإسعافات الأولية التى يجب اتباعها قبل الذهاب للطبيب وفقا لموقع " webmd".

- محاولة إيقاف النزيف بقدر الإمكان باستخدام قطعة قطن معقمة

- الاستمرار في الضغط على الجرح لوقف النزيف

- عدم تعرض الجرح لأي نوع من الملوثات واستخدام الماء الجاري لتنظيفه

- استخدام مطهر أو كحول لتطهير وتعقيم الجرح

- إذا كان الجرح بسبب أدوات ملوثة يجب على الطفل أخذ حقنة تيتانوس خلال 6 ساعات