شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن فطريات الفم عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر فطريات الفم من المشاكل المزعجة التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا الأطفال، وتسبب لهم ألما شديدا وعدم القدرة على الرضاعة أو تناول الطعام، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن فطريات الفم عند الاطفال وفقا لما ذكره موقع healthline

فطريات س: ما هى أسباب فطريات الفم عند الاطفال؟ ج: تنتشر فطريات الفم بسبب ضعف الجهاز المناعى نتيجة تناول بعض الأدوية التى تقلل عدد الكائنات الدقيقة التى تمنع الاصابة بالعدوى، كما أن الإصابة بمرض السكر له دور كبير فى انتشار فطريات الفم، أما بالنسبة للأطفال حديثى الولادة فقد يكون سبب ذلك هو إصابة الأم الحامل بفطريات المهبل أثناء فترة الحمل والتى تنتقل الى الطفل خلال الولادة الطبيعية.

فطريات الفم س: ما هى أعراض فطريات الفم عند الاطفال؟ س: ما هى أعراض فطريات الفم عند الاطفال؟ 1: ظهور نتوءات بيضاء على اللسان أو الخدود من الداخل واللثة واللوزتين. 2:نزيف عند كشط القرح المنتشرة فى الفم. 3:التهاب شديد فى الفم وتشقق الجلد حول الفم. 4:صعوبة فى البلع. 5:بكاء شديد وعدم القدرة على الرضاعة، فى حالة الطفل حديثى الولادة.

س: ما هو علاج فطريات الفم عند الاطفال؟

س: ما هو علاج فطريات الفم عند الاطفال؟ ج: يختلف علاج فطريات الفم على حسب عمر الطفل وحالته الصحية، فقد تزول الفطريات خلال أسبوع أو أسبوعين وقد تتكرر وهنا لا بد من عرض الطفل على طبيب متخصص لإجراء الفحوصات ومعرفة السبب الحقيقى وعلاجه، مع استخدام بعض الكريمات ومضادات الالتهاب واستخدام غسول المياه الفاترة بالملح لعلاج القرح والالتهابات.

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