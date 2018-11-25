انهي إلحاح طفلك بثلاث كلمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 نوفنبر 2018 05:35 مساءً - يأتي اليك طفلك بطلب يصعب عليك تحقيقه له أو طلب غير منطقي وردك هو الرفض، عند ردك بكلمة لا، سيذهب طفلك لكنه من الأرجح سيعود بعد مدة ليكرر نفس السؤال والطلب متأملا أن تكوني قد غيرت رأيك. وتتكرر هذه العملية إلى أن يستفزك وتنهرينه ثم تغضبني منه وقد تعاقبيه. أصرار الطفل على تحقيق ما يريد قد يكون أمرا إيجابيا ولكن الإلحاح أمر غير مرغوب فيه، لذا حاولي استخدام تقنية (سؤال وجواب) وهي فقط ثلاث كلمات لتنهي الحاح طفلك. هذه التقنية بسيطة وتتلخص بالخطوات التالية:



طفلك الآن يعيد نفس الطلب الذي أجبته بكلمة لا.

- الخطوة الأولى: اسألي طفلك: هل سمعت بسؤال وجواب؟ سيرد لا.

- الخطوة الثانية: اسأليه: هل سألتني هذا السؤال من قبل. سيرد بنعم.

- الخطوة الثالثة: اسأليه: هل أجبتك عندما سألتني؟ سيرد بنعم ولكن أرجوك... وسيبدأ هنا بسرد الأسباب. قاطعيه وانتقلي للخطوة التالية.

- الخطوة الرابعة: هل تتصور بأنني سأغير رأيي إن أعدت سؤالي عدة مرات وكررت طلبك؟ هنا سيذهب طفلك وهو منزعج وقد يشغل نفسه بشيء آخر يلهيه.

- الخطوة الخامسة: إذا عاد طفلك ليعيد تكرار نفس الطلب، قولي فقط ببساطة: (سؤال وجواب) ولن تحتاجين لأية كلمات أخرى فطفلك سيفهم ما تعنيه.



ملاحظات حول هذه التقنية:

- الاستمرار هو مفتاح النجاح فاحرصي دائما على تطبيقها كي يعتاد طفلك عليها ويكف بسرعة عن الإلحاح.

- عندما ترفضين طلب طفلك أول مرة احرصي على أن تقولي له الأسباب كي يفهم أن رفضك لسبب. وهذا الشرح فقط في المرة الأولى قبل اتباعك لخطوات سؤال وجواب.

- هذه التقنية أثبتت فعاليتها أيضا مع الأطفال الذين يعانون من صعوبة التواصل خاصة المصابون بالتوحد.

- هذه التقنية يمكن استخدامها للأطفال ما بين عمر السادسة إلى عمر المراهقة.