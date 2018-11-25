أسباب تأخر الدورة الشهرية لغير الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 نوفنبر 2018 05:35 مساءً - تشعر بعض السيدات المتزوجات بالقلق حيال تأخر دورتهن الشهرية على الرغم من أنهن لسن حوامل. وتقف وراء التأخر في حدوث الدورية الشهرية أسبابٌ عديدة، ويتوجَّب على المرأة معرفة السبب الذي يمنعها لتتمكَّن من حل المشكلة بشكل سريع.

وقد كشف لنا الدكتور أحمد خلدون، اختصاصي الجراحة، عشرة أسباب من شأنها تأخير الدورة الشهرية، أو انقطاعها. تعرَّفي عليها.

- كيس في المبايض، مثل متلازمة تكيس المبايض PCOS الناتجة عن ارتفاع هرمون الأندروجين بسبب عوامل وراثية أو بيئية.

- اعتلال في إفراز هرمونات غدة تحت المهاد والغدة النخامية.

- اعتلال في تكوين، أو إفراز الهرمونات الجنسية من الغدة الكظرية.

- متلازمة تيرنر الناتجة عن نقص كروموسوم X، أو انعدامه في خلاياهم.

- متلازمة كالمان الناتجة عن خلل وراثي يتمثل في فشل بداية البلوغ، أو فشل إتمام البلوغ بشكل كامل وغيرها من المتلازمات.

- كسل في إفراز الغدة الدرقية.

- خلل في الوزن، مثل السُّمنة المفرطة، أو النحافة الزائدة.

- زيادة في إفراز هرمون الكورتيزون الذي تفرزه الغدة الكظرية.

- فشل في المبايض نتيجة العلاج بالكيماوي، أو بالإشعاع للمريضات بالسرطان.

- أعراض جانبية لعديد من الأدوية.