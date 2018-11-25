كيف يمكنك الإعتناء بطفلك المصاب بالأنفلونزا؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - لا تعطى طفلك أى أدوية للبرد أو السعال الا بموافقة طبيب الأطفال وعليك الحرص على أن تكون حجرة طفلك رطبة وهادئة.

إن الصداع والسعال وإلتهاب الحلق وكذلك ارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم قد يعانى منهم طفلك عند إصابته بالأنفلونزا، ولكن كيف يمكنك مساعدته؟

اتبعي تلك الخطوات التى قد تعمل على تخفيف آلام طفلك:

1- أعملى على علاج الأعراض التى يشعر بها طفلك كالسعال وألتهاب الحلق واحتقان الأنف،وهذا عن طريق:

- وضع المرطبات الباردة فى حجرة طفلك.

- اذا كان الطفل كبير فى العمر،فيمكنه الغرغرة بالماء الدافىء والملح،وهذا من خلال وضع 2 ملعقة صغيرة من الملح الى كوب الماء.

- لا تقومى بأعطاء الطفل أى أدوية للبرد أو السعال الا بموافقة طبيب الأطفال.

- استخدمى بخاخات الأنف اذا شعر طفلك بالزكام أو انسداد الجيوب الأنفية.

الحمى وهى العلامة الأكثر شيوعا لمرض الأنفلونزا، ولمساعدة طفلك على الوقاية منها يجب:

- أعطاء الطفل أدوية الحمى على النحو الذى يحدده الطبيب، فالطبيب يمكن أن ينصحك باستخدام دواء اسيتامينوفين(Tylenol)أو الأيبوبروفين(Advil Motrin)، ولكن أحذرى من اعطاء الأسبرين الى الأطفال من عمر 19 عاما أو أقل، هذا بسبب مخاطر حدوث متلازمة Reye، أيضا عليك العمل على بقاء جميع الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال.

- الحرص على أن تكون حجرة طفلك رطبة وهادئة.

- العمل على ارتداء طفلك للملابس الخفيفة.

- اعطاء الطفل المزيد من السوائل باختلاف أنواعها كل خمسة دقائق.

- اعطاء الطفل حمام ساخن،اذا كان:

• لديه حمى بالغرم من تناوله لأدوية علاج الحمى

• يتقىء ولا يستطيع الأستمرار فى أخذ الدواء

• لديه بعض التشنجات نتيجة اصابته بالحمى فى الماضى



- احذرى من استخدام الكحول لعلاج الحمى لدى طفلك،لأنها يمكن أن تتسرب الى الجلد مسببة العديد من المشاكل الصحية والأمراض.

2- انتبهى الى علامات الجفاف:

فالرضع والأطفال يمكن اصابتهم بالجفاف سريعا خاصة عند التقيىء والإسهال،وبعض علامات الجفاف قد تشمل:

-المزيد من الدموع عند البكاء

- النوم المفرط

- ظهور بعض البقع على الرأس

- حفاظات أقل رطوبة عن الطبيعى

- السكون وعدم النشاط

- جفاف الحلق

- الجلد الذى لا يعود كما كان سريعا عند الضغط عليه(الجلد المقروص)

الجفاف فى الأطفال الأكبر سنا يتصف بـ:

- جفاف الحلق

- العطش المفرط

- القليل من التبول أو قتامة البول

- الدوخة أو الدوار

- الصداع

- الخمول

- دموع أقل من المعتاد عند البكاء

- التهييج والإرتباك وقلة الوعي

- سرعة ضربات القلب

- ضعف ووهن العضلات

علاج الجفاف:

إن طفلك يحتاج المزيد من السوائل لتعويض السوائل المفقودة، ويمكنك اعطاؤه بعض المحاليل عن طريق الفم لعلاج الجفاف مثل الـ Pedialyte والـ Rehyralyte أو الـ Infalyte كل نصف ساعة، وتلك المحاليل تحتوى على الملح والسكر لتعويض السوائل المفقودة،واذا لم تكن متوفرة فيمكنك اعطاء الطفل عصائر الفاكهة والشاى الخالى من مادة الكافيين والحساء الدافىء أو حساء الدجاج.

والأطفال الذين يرضعون فيمكنك تقديم حليب الثدى لمدة 5 دقائق فى وقت واحد بقدر ماهو كل نصف ساعة لعدة ساعات، وعليك استشارة الطبيب اذا رفض طفلك الأستمرار فى تناول أى من السوائل.

3- ساعدى طفلك على تناول الطعام:

فطفلك قد يشعر ببعض اضطرابات المعدة بما فى ذلك القيء أو الإسهال، ورغم أنه قد لا يشعر وكأنه يتناول الطعام،ولكن القيام بذلك يمكن أن يساعد على اعطائه الطاقة التى يحتاج إليها جسمه لمكافحة الأنفلونزا.

ومن ثم فعليك العمل على اعطاؤه القليل من الأطعمة السهلة الهضم واللينة، ويمكنك اطعام طفلك الأكبر سنا بـ:

- كميات بسيطة من المكرونة والأرز والحبوب،والبطاطس المهروسة وغيرها من الأطعمة الغنية بالنشويات.

- الأطعمة مثل الموز والتفاح والمفرقعات والجيلاتين.



4- أطلبى الإسعاف اذا كان طفلك:

- لديه ألتهاب شديد فى الحلق يعوقه عن ابتلاع ريقه

- غير قادر على الكلام أو البكاء

- يبدو مريضا جدا

- لديه صعوبة فى التنفس

- أصيب ببعض التشنجات

5- أحملى طفلك الى غرفة الرعاية المركزة اذا كان لديه:

- حمى شديدة جدا،وهذا يعنى:

• ارتفاع درجة حرارة الأطفال من عمر ثلاثة أشهر أو أقل لتصل الى 38درجة مئوية.

• ارتفاع درجة حرارة الأطفال الكبار الى 40 درجة مئوية.

- بعض علامات الجفاف الشديدة التى تشمل:

• جفاف الحلق الشديد

• جفاف الدموع

• ظهور بعض البقع الجلدية

• ضعف أو تهييج شديد

• الأطفال الكبار قد يشعرون بالعطش الشديد أو الدوار،أو يشكون من تشنجات الوقوف.

• الرعشة

• وجع البطن المؤلم والتقيؤ أو الإسهال

• الصداع الشديد وتصلب الرقبة

6- عليك الإتصال بالطبيب اذا كان طفلك لديه:

- حمى ودرجة حرارة مرتفعة قد تصل الى 39 درجة مئوية أو أعلى الأمر الذى يجعلها لا تستجيب للعلاج.

- درجة حرارة مرتفعة قد تصل الى 38 درجة مئوية وتستمر لأكثر من 24 ساعة.

- أعراض الأنفلونزا والأمراض الأخرى المزمنة.

- أى من أعراض الجفاف.

- زيادة التهييج أو التعب

- اذا تحسنت حالته ولكن عادت الحمى بعد ذلك وأصبحت الأعراض أكثر سوءا.

وتذكرى دائما الإتصال بالطبيب اذا شعرتى بالقلق إزاء أى من أعراض على طفلك، أو إذا كان طفلك لايبدو فى حالته الطبيعية بالنسبة لك.

فالعناية بالمرضى من أفراد أسرتك قد يأخذ الكثير منك ومن صحتك، لذا عليك الأهتمام بنفسك جيدا من خلال الأكل المنتظم والحصول على أكبر قدر ممكن من النوم، وكذلك فاحرصى على غسل يديكى بشكل متكرر، وخصوصا قبل وبعد رعاية طفلك.