متي تستدعي المرأة الحامل حالة الطوارئ وتذهب إلى الطبيب ؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - إذا كانت التقلصات منتظمة، وتحدث بشكل متكررفمن المؤكد أن صغيرك قد أوشك علي القدوم إلي العالم فخذي أغراضك التي أعددتها وتوجهي بهدوء إلي مستشفي الولادة.

خلال الأشهر التسعة من الحمل يمكن التعرض للعديد من الآلام الصغيرة دون وجود مخاطر كبيرة، ومع ذلك، هناك بعض الأعراض التي قد تشير إلى وجود مشكلة خطيرة وتحتاج لزيارة طبيب في أقرب وقت ممكن.

حدوث نزيف

إذا كان فقدان الدم لا يشير بالضرورة إلي وجود أي شيء خطير، فإنه لا يزال من الضروري استشارة الطبيب فورا.

النزيف في مرحلة مبكرة من الحمل قد يكون علامة على الحمل خارج الرحم أو الإجهاض،على الطبيب عمل فحص بالموجات فوق الصوتية.

إذا حدث نزف خلال الربع الثاني أو الثالث من الحمل، فإنه قد يشير إلى وجود خطر الولادة المبكرة، أو أن يكون بسبب انزياح المشيمة (المشيمة المتمركزة قريبة جدا من عنق الرحم) أو المشيمة المنفصلة.

مرة أخرى، سيتم الكشف بالموجات فوق الصوتية لمعرفة السبب الحقيقى للنزيف.

حدوث إنقباضات

الإنقباضات التي تحدث أحيانا أثناء الحمل أمر طبيعي جدا، لكنها تصبح مقلقة عندما تتكررة وتكون مؤلمة، خصوصا إذا كانت مصحوبة بنزيف، لأنها قد تشير إلى الولادة المبكرة.

تدفق السائل

فقدان السوائل قد يشير إلى أن تمزق كيس المياه أو تكسره، وبالتالي يشير إلى وجود خطر الولادة المبكرة.

وعلاوة على ذلك، حيث أن الطفل لم يعد يحميه السائل الذي يحيط بالجنين، فإنه يتعرض للإصابة بالتلوث، والذي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.

ينبغي توجه الأم التي تفقد السوائل في كثير من الأحيان إلي المستشفى.

الوذمة (استسقاء موضعي) المرتبطة بزيادة الوزن

حدوث الوذمة التي تترافق مع الزيادة السريعة في الوزن (2كج في الاسبوع) قد تشير إلي تسمم الحمل، أي وجود أزمة تتسم بتشنجات يمكن أن تكون قاتلة للطفل والأم معا.

إذا ما كشف الطبيب خلال الاستشارة عن وجود جهد مرتفع بشكل غيرعادي، فإنه يمكن أن يؤكد التشخيص بتسمم الحمل، وفي هذه الحالة يجب دخول الأم في المستشفى.

غياب حركات الطفل

بعد أن شعرت الأم بالكثير من حركات الجنين في الأسابيع الأخيرة ثم صمت فجأة، واستمر هذاالهدوء، فإنه يمكن، في هذه الحالة أن تكون هناك وفاة للجنين داخل الرحم.

يمكن للطبيب أن يفحص نشاط الطفل ومعدل ضربات القلب بالموجات فوق الصوتية.

حدوث حمى للأم

في حالة حدوث الحمى، من الأفضل عمل الفحص للتأكد من عدم وجود تلوث لم يظهر جليا.

وبالمثل، إذا كان هناك شعور بالألم أثناء التبول، فإنه قد يكون هناك التهابا في المسالك البولية.

وعموما، إذا كانت الأم تعاني من أعراض توحي بأن لديها مرضا معديا، ينصح باستشارة طبيبة.

- متي تذهب الحامل إلي عنبر الولادة؟

في الأسابيع الأخيرة، يمكن أن يكون الحمل مؤلما جدا بالنسبة لبعض الأمهات اللواتي يشعرن بالذعر من أقل انكماش، وبالفعل هذا ما يحدث كثيرا في غرفة الولادة.

فالولادة الوشيكة دائما ما تكون مصحوبة بعلامات من المفيد أن نعرفها، من أجل عدم الذعر من لا شيء أو بالعكس التصرف السليم عند الضرورة.

علامات الوضع الوشيك:

فقدان المكونات مخاط: لا داعي للقلق

عندما تتدفق مكونات المخاط المغلقة لعنق الرحم، هذا لا يعني بالضرورة أنك على وشك الوضع لأن تدفق تدفق السائل يمكن أن يحدث قبل عدة أيام من الولادة.

حتى إذا خسرت مكونات الغشاء المخاطي دون فقدان ماء أو دون الشعور بتقلصات، فلا تقلقي، العمل لم يبدأ بعد. توقعي أن تلدي في غضون أيام، واستغلي هذه العلامات للتحقق من تجهيز حقيبة الأم وحاجيات طفلك في وقت لاحق.

فقدان الماء : التوجه نحو المستشفي!

في حالة عدم وجود انقباضات، فقدان الماء لا يعني بالضرورة أن العمل قد بدأ. غير أنه من المهم التحرك نحو مستشفي الولادة لأنه من جهة أن الولادة قد أصبحت قريبة، ومن جهة أخري لم يعد طفلك في حماية ضد العدوى لأن السائل الذي يحيط بالجنين قد انقضى.

- لست واثقة من وجود الماء ؟

في الواقع، إذا كان هناك بعض النساء يعانين من الفيضانات المفاجئة، وآخرون يشعرون بأن لديهم خسائر عادية.

إذا لاحظتي خروج إفرازات غير وفيرة للغاية ولكنها ثابتة، فمن المحتمل جدا أنك تخسرين الماء، لاجدال، عليك التوجه نحو مستشفي الولادة.

تقلصات: انتظام +كثافة = التوجه إلي المستشفي

الانقباضات التي تحدث أثناء الحمل عادية ومتكررة، ما يميز الانقباضات التي تشير إلى أن العمل قد بدأ.

وتيرة هذه التقلصات ومدي تطورها، إذا كانت التقلصات منتظمة، وتحدث بشكل متكرر أكثر في وضعية الاستلقاء، وبشكل أكثر كثافة، من المؤكد أن صغيرك قد أوشك علي القدوم إلي العالم .

خذي أغراضك التي أعددتها وتوجهي بهدوء إلي مستشفي الولادة.

تنبيه: على أي حال، حتى لو كانت المستشفي قريبة، يجب عليك تجنب الذهاب سيرا على الأقدام.