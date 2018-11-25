10 علامات يجب عندها تبديل الطبيب بطبيب آخر

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - إذا كان هناك تقصير من جانب طبيبك فى علاجك والاهتمام بك ولا يأخذ على محمل الجد ما تعاني منه من آلام و شكاوى طبية فيجب عليك تغيير الطبيب

أحيانا يعدك الطبيب بأنه سيتصل بك لاحقاً ليخبرك عن نتائج تحاليل ما أو آشعة ما، و قد يمر يوم أو أكثر ولا يتكلم إطلاقا و إذا سألت عن التحاليل أو الآشعة الخاصة بك تجدها موجودة في العيادة و كأنها غير موجودة و لم ينظر فيها الطبيب قط.

في بعض الأحيان نتغاضى عن الأمر ونقول انه سوء تفاهم بسيط و نلتمس سوء الأعذار و لكن يجب أن نسأل أنفسنا هل هي أول مرة ؟ أم حدثت من قبل؟

وضع حد للمعاملة بينك وبين الطبيب يكون صعباً لأنه طبيبك الخاص و لكن تقديرك و اعجابك لشخص الطبيب شيء و اهتمامه بك و و اجتهاده في علاجك شيء آخر، فإن كان التقصير في الشيء الثاني فيجب عليك تغيير الطبيب إن تطلب الأمر ذلك.

إن كانت علاقتك جيدة مع طبيبك الخاص فقد تكون تلك العلاقة جيدة في حل بعض المشاكل البسيطة بدلا ً من تبديل الطبيب، فإن تكررت المشكلة عدة مرات فإنه يجب عليك أنت وعائلتك ايجاد طبيب جديد.

يجب أن تبدأ الخطوة بنفسك والحديث مع طبيبك إن لم تتقبل الرعاية الصحية من جانبه، وهناك عدة حالات يجب فيها التحدث بجدية منها:

- إن لم تكن مرتاحاً مع طبيبك:- إن كنت في حاجة إلى التحدث بحرية أكبر مع طبيبك حول قضايا الأحوال الشخصية مثل السيطرة على التبول والأحوال الجنسية، ويجب عليك تجاوز كل العواقب للتحدث بحرية معه.

- إن كانت العيادة لا يُدار بشكل جيد:- سجلاتك في العيادة تضيع وموظف الاستقبال يتعامل معك بوقاحة وإن لم تتلقى نتائج الإختبار في الوقت المناسب أو نتائج التحاليل الطبية الخاصة بك.

- الطبيب لا يأخذ على محمل الجد ما تعاني منه من آلام و شكاوى طبية:- إن تجاهل الأسئلة التي تسألها له، وإن عاملك معاملة سيئة فالأفضل لك الخروج من مكتب الدكتور والذهاب لآخر يعتني بك أكثر.

- التقرير الطبي الخاص بك لم يظهر مع باق التقارير:- ولم تعرف لهذا الموضوع أي سبب او اي مبرر.

- طبيبك يقوم بمعالجتك علاجاً خاطئا:- أحيانا ً يخطئ وأحيانا يصيبه النسيان في علاجك والكشف عليك.

- فقدان الثقة في قدرات الطبيب :-إن رأيت منه إهمالا واضحا وعدم رغبة وكسل في تشخيص حالتك وعلاجك.

- إن كنت لا تُعامل باحترام:- إن كان الطبيب او الممرضة يعاملك بازدراء فيجب عليك معرفة تفسير مقنع لهذا و يجب على من أساء إليك الاعتذار.

- تضايق الطبيب إن كنت تريد معرفة رأي طبيب متخصص آخر:- قد ترغب في معرفة رأي طبيب آخر عن حالتك ولكن قد يؤدي ذلك إلى شعور الطبيب بالحزن.

- قد يتعدى الطبيب حدود العلاقة معك:- قد يكون معك الطبيب على اتصال غير لائق أو مسألة شخصية لا علاقة لها بالرعاية الصحية.

- قد يتعامل معك الطبيب بشكل محبط جدا :- ومن المفروض أن يكون الطبيب معك مشجعا ً.

وبعد إجراء حوار مفتوح مع طبيبك فقد يساعد هذا في حل بعض المشكلات التي قد تكون مجرد سوء تفاهم وإن كنت تريد تجنب مواجهة طبيبك فيمكنك مراسلة طبيبك بأي وسيلة كانت والطلب من الطبيب الإفراج عن ملفك العلاجي و إحالته لطبيب آخر.

إن تغيير الطبيب يأخذ بعض الجهد ولكنه في صالحك فيجب عليكم العثور على بعض الثقة والاحترام عند طبيب أفضل.