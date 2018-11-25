شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالبرتقال فى الشتاء..يحافظ على صحة عينيك وقلبك ويقوى مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر البرتقال من الفواكه الشتوية والتى تحتوى على عناصر غذائية هامة منها فيتامين "سى"، الذى يعمل على تقوية جهاز المناعة لمحاربة نزلات البرد والأنفلونزا، بالإضافة إلى فوائد صحية أخرى تعود على الإنسان والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " medicaldaily".

الحفاظ على صحة العين

كشف بحث جديد أن الأشخاص الذين يتناولون البرتقال بانتظام، أقل عرضة بنسبة 60 % للإصابة بالتنكس البقعى.





الحفاظ على صحة القلب

يحتوى البرتقال على عناصر غذائية مثل فيتامين ج والبوتاسيوم على وجه الخصوص، والذى يعمل فى الحفاظ على صحة القلب، كما وجدت دراسة أجريت عام 2012 على النساء اللاتي تناولن كميات كبيرة من الفلافونيدات الذى يعتبر من العناصر الغذائية الموجودة فى البرتقال كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 19٪.

تحسين أعراض القولون العصبي

يحتوى البرتقال على مستويات عالية من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، والتى تساعد في الحد من الإمساك والإسهال، وتخفيف أعراض متلازمة القولون العصبى.





الحفاظ على صحة الدماغ

أشارت دراسة واحدة أجريت عام 2015 إلى أن شرب عصير البرتقال يمكن أن يساعد في تحسين الوظيفة الإدراكية، ومع ذلك، لا يوصي خبراء التغذية باستهلاك البرتقال في شكل عصير بانتظام بسبب محتواه العالي من السكر ومستوياته المنخفضة من الألياف، ولكن فى نفس الوقت دعمت الدراسة تناول المزيد من الفواكه الغنية بالفلافونويد مثل البرتقال.

وقال الدكتور دانيال لامبورت من جامعة ريدينج في انجلترا "أن تناول المزيد من الفواكه والخضروات الغنية بالفلافونويد تساعد بشكل كبير فى الحفاظ على صحة الدماغ".





التئام الجروح والوقاية من العدوى

أوصت كليفلاند كلينك بمصادر فيتامين C والذى يتواجد فى الحمضيات، والذى يساعد الجسم في شفاء الجروح وربما الوقاية من العدوى.

وكما وجدت دراسة واحدة أن فيتامين "ج"، الموجود فى البرتقال يساعد على تحسن وظيفة العضلات والحد من الشعور بالألم بعد ممارسة التمارين الرياضية .