انت الان تتابع موضوع أفضل عشاء صحي للريجيم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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ينصح يتناول وجبة صحية على العشاء للحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم ، والتي يجب أن تتضمن العناصر الغذائية الأساسي مثل البروتين ، الفيتامينات والنشويات المعقدة ، للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي في الجسم ، فالطعام الذي نتناوله مساءا يؤثر على كمية الدهون المختزنة داخل الجسم وبالتالي الوزن ، كما ينصح الخبراء بضرورة الحصول على آخر وجبة في وقت مبكر بعيدا عن وقت النوم .

أفكار لأطباق العشاء المناسبة للريجيم

– الخضروات

يفضَّل تناول الخضروات المسلوقة مثل البطاطا أو الجزر أو السبانخ أو غير المطهية مثل الخيار والبندورة؛ وذلك لأنها تحتوي على كميّة قليلة من السعرات، ويمكن طبخ الخضروات بالقليل من الزيت؛ لتقليل كميّة السعرات في الوجبة، وتعد الفاصولياء من الوجبات الخفيفة على العشاء وذلك لاحتوائها على الألياف والفيتامينات والبروتين، كما أنها تحتوي على كميّة قليلة من السعرات الحراريّة.

– الأسماك واللحوم البيضاء

يفضل تناول البروتينات مثل الأسماك وهي من اللحوم الخفيفة على المعدة، والتي تحتوي على الأحماض الدهنيّة المفيدة لصحة القلب مثل الأوميغا 3 ويفضَّل تناول سمك التونة والسلمون لأنها تحتوي على القليل من الدهون، واللحوم البيضاء مثل صدور الدجاج والديك الرومي المنزوع الجلد، ويفضَّل شوي اللحوم أو طهيها على البخار للحصول على أقل سعرات ممكنة.

– حبوب الشوفان مع الحليب خالي الدسم

يعد الشوفان من المصادر الغذائيّة الغنية بالألياف والفيتامينات الهامة لصحة الجسم ، وهو يشكّل مع الحليب وجبة غذائيّة متوازنة للعشاء لأنّه يزيد الشعور بالشّبع.

– الفواكه

ينصح بتناول الفاكهة على العشاء؛ لأنها تعطي الشعور بالشبع، وتزود الجسم بالفيتامينات، وتحتوي على كميّة قليلة من السعرات وخصوصاً الكمثرى والتفاح ، لأنه من الفواكه الحارقة للدهون والغني بالألياف أيضا.

– الخبز الكامل مع منتجات الحليب منزوعة الدسم: تحتوي مشتقات الحليب على البروبيوتيك التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وعلى البروتين والكالسيوم ، وعند تناولها مع الخبز الأسمر تساعد في الشعور بالشبع والامتلاء.

نصائح للحصول على وجبة عشاء صحية

– ينبغي ألا يتخطى عدد السعرات الحرارية في وجبة العشاء 300 سعر حراري بالمقارنة مع مجموع السعرات الحرارية الموجودة في وجبة الغداء .

– ينصح بتناول اللحوم الخفيفة مثل الأسماك واللحوم البيضاء ، منتجات الحليب الخالية من الدسم ، والابتعاد عن تناول النشويات البسيطة التي تتحول إلى طاقة سريعا ، والتي تتراكم في الجسم في صورة دهون مخزونة .

– احرص على تناول وجبة العشاء قبل الذهاب إلى النوم بثلاثة ساعات على الأقل .

– اختر تناول الخبز الكامل بدلا من الخبز الابيض لأنه غني بالألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع وامتلاء المعدة ، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام .

– تجنب تناول الحلوى والوصفات الغنية بالسكريات والدهون على وجبة العشاء ، بدلا من ذلك تناول الخضروات الطازجة مثل الجزر والخس والخيار لأنها منخفضة السعرات الحرارية ، وأضف بعض الأعشاب الطازجة والبهارات إلى وجباتك لتقليل استهلاك الزيوت .