أين يوجد فيتامين ب 5

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فيتامين ب5 هو فيتامين قابل للذوبان في الماء، يوجد في العديد من الأطعمة، ويعرف أيضا باسم حمض البانتوثنيك، إذن ما هو حمض البانتوثنيك ؟ إنه ببساطة اسم شائع آخر لهذا الفيتامين الرئيسي، وهو متاح في كل مكان بسهولة في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطعمة، ومثل باقي الفيتامينات ب، يلعب دورًا في أيض الطاقة كعامل مساعد لتفاعلات كيميائية منتجة للطاقة، كما أنه يلعب دورًا في تركيب الدهون والهرمونات والنواقل العصبية في الدماغ .

أفضل 10 أغذية غنية بفيتامين ب5

النقص الحاد في حمض البانتوثنيك أو فيتامين ب5 نادر للغاية، ولا ينظر إليه عادة إلا في سوء التغذية الحاد، حيث أنه متوفر في معظم الأطعمة، ومع ذلك، يمكن أن تسبب النقص البسيط فيه العديد من المشكلات الصحية، وتأتي أطعمة فيتامين ب 5 من كل من المصادر النباتية والحيوانية، وتحتوي بعض اللحوم والخضراوات والحبوب والبقوليات والبيض ومنتجات الألبان على ب5 بالإضافة إلى فيتامين ب الضروري، وفيما يلي أعلى الأطعمة الغنية بفيتامين ب5 .

1- كبد الدجاج

كبد الدجاج والبط وكبد البقر هي غنية بفيتامين ب5، ويعتبر كبد الدجاج مرتفعا بشكل لافت في فيتامين ب 5 وكذلك فيتامين ب 12، وهو غذاء ممتاز للوقاية من فقر الدم، وعندما تشتري الكبد، يجب التأكد فقط أن تتأكد أن الحيوانات تأكل من العشب، وترعى بحرية، وترعى المراعي .

2- بذور دوار الشمس

بذور دوار الشمس هي وجبة خفيفة سهلة ولذيذة محملة بفيتامين ب 5، بالإضافة إلى البروتين وفيتامين هـ، وقد ربطت الأبحاث تناول الأطعمة الغنية بـ فيتامين هـ بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية .

3- الأفوكادو

إذا كنت تبحث للحصول على جرعة صحية من فيتامين ب5 وكذلك فيتامين ب6، ناهيك عن الدهون غير المشبعة الأحادية، فإن الأفوكادو هو الخيار الأمثل، وقد بحثت عدة دراسات في استهلاك الأفوكادو والآثار على صحة القلب، وأظهرت النتائج باستمرار وجود تأثيرات إيجابية على القلب، والدهون والكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية .

4- الفطر

الفطر مصدر ممتاز للفيتامينات ب، وفطر البورتوبيللو غني جدا بالبوتاسيوم، وهو المفتاح لتوازن الإلكتروليت والترطيب، والبوتاسيوم هو أيضا عنصر غذائي رئيسي عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على مستويات ضغط الدم في نطاق صحي .

5- سمك السلمون

سمك السلمون البري هو واحد من أفضل البروتينات الحيوانية التي يمكن تناولها، إنها عالية في فيتامين ب5، والعديد من العناصر الغذائية الأخرى، كما أنها واحدة من أفضل مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تعتبر مضادة للالتهاب بدرجة عالية، إن تناول الأطعمة المضادة للالتهاب مثل سمك السلمون الذي يتم اصطياده في البرية بشكل منتظم، يمكن أن يعزز الصحة حقاً لأن الالتهاب معروف بأنه أصل معظم الأمراض .

6- العدس

إن العناصر الغذائية للعدس مثيرة للإعجاب حقا، ليس فقط في الفيتامينات ب، بل هو أيضا مصدر غني من الفولات والمنغنيز، مع احتواءه على 18 غراما من البروتين لكل كوب واحد، والعدس هو واحد من أهم مصادر البروتين النباتي، إذا كنت لا تأكل اللحم، فان العدس خيار ذكي بشكل خاص لنظامك الغذائي .

7- الذرة

الذرة – الذرة العضوية، غير المعدلة وراثيا، هي مصدر جيد للفيتامين ب5، ومضادات الأكسدة، والألياف والكربوهيدرات المعقدة، وقد كانت الذرة محصولًا أساسيًا منذ آلاف السنين، وفي الوقت الحاضر، هناك الكثير من الذرة المعدلة وراثيا، لذا علينا التأكد من أننا نختار الذرة بعناية .

8- الطماطم ” البندورة “

تحتوي الطماطم على مركب يدعى لوتين، والذي أظهر مع زياكسانثين أنه يقلل من خطر الإصابة بمشاكل العين الكبرى مثل إعتام عدسة العين، والطماطم غنية بفيتامينات ب المفيدة لصحة الجسم .

9- البيض

البيض غني بفيتامين ب5 وهو أيضا مصدر غني جدا بالبروتين، ويحتوي البيض على المزيد من العناصر الغذائية الأساسية، مثل بيتا كاروتين وأوميغا 3 .

10- القرنبيط

القرنبيط هو نوع من الخضراوات الصليبية، وقد تم ربط استهلاك هذه الفئة من الخضار للوقاية من السرطان، وكخضر صليبي، القرنبيط مفيد لعملية الهضم وإزالة السموم بسبب الجلوكوسينولات المحتوية على الكبريت، والتي تدعم امتصاص المغذيات وإزالة النفايات، والقرنبيط غني بفيتامينات ب، لذا يوصي بتناول حوالي 2-3 حصص من الأطعمة من فيتامين ب5 كل يوم .