فوائد شحم الجمل للحساسية

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شحم الجمل : هو مادة دهنية توجد في سنام الجمل وهو من المواد التي تم استخدامها في الطب الشعبي قديما، وهو من المواد الطبيعية التي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية والجمالية .

استخدامات شحم الجمل

لشحم الجمل العديد من الاستخدامات الطبيعة أو العلاجية حيث يتم استخدامه في علاج حالات البرد والسعال والأنفلونزا، كما يتم استخدامه في علاج التهاب المفاصل، ونوبات الربو والحساسية الموسمية.

يتم استخدام شحم الجمل في بعض الوصفات التجميلية التي ينصح باستخدامها السيدات للاهتمام بالبشرة والشعر، حيث يستخدم في تفتيح البشرة وتسمين الوجه وعلاج الكثير من مشاكل الشعر وهو من المواد التي لا تحتوي على أي آثار جانبية.

فوائد شحم الجمل

هناك الكثير من فوائد استخدام شحم الجمل ومنها :

– يساعد شحم الجمل في علاج الآلام البواسير وذلك عن طريق استخدام كمية قليلة منه على المنطقة المصابة وذلك بعد اذابته وتصفيته.

– يساعد شحم الجمل على علاج الكثير من اضطرابات المعدة كما يساعد على التخلص من ديدان المعدة ويساعد في علاج حالات الامساك وعسر الهضم عن طريق اذابته واستخدامه عن طريق الفم.

– يساعد استخدام شحم الجمل على الحفاظ على رطوبة الجسم ويعالج ترهلات الجسم بسبب فقدان الوزن أو الزيادة الشديدة في الوزن وذلك بدهن المنطقة بالشحم المذاب، ويساعد في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.

– يساعد شحم الجمل في علاج النحافة ويعمل على زيادة الوزن وذلك عن طريق خلطه مع كمية متساوية من كل من الفول السوداني والسمسم وبذر الكتان وضعف الكمية من اللوز، واضافة كمية من الشوكولاتة، ويتم تناول كمية من الخليط يوميا حتى الوصول للنتيجة المرجوة.

– يساعد شحم الجمل في تفتيح الاماكن الغامقة في الجسم وذلك عن طريق إذابة شحم الجمل حتى يتحول إلى زيت ثم تصفيته، ثم خلطه بكمية قليلة من ماء الورد وتطبيق الخليط على المكان المراد تفتيحه واستخدامه بشكل يومي حتى تظهر النتيجة المرجوة.

– يساعد شحم الجمل على علاج الروماتيزم وآلام المفاصل والتشنجات، ويساعد في تقوية الرغبة الجنسية، ويعالج شحم الجمل جفاف القدمين وتشققها ويساعد على تفتيح وتنعيم منطقة الركبتين والكعبين ويساعد في ترطيب الجسم عن طريق دهن الجسم.

– يعالج شحم الجمل الكثير من مشاكل الشعر ويغذيه وينعمه ويزيد من كثافته كما له دور فعال في علاج مشكلة الصلع المبكر ويمنع تساقط الشعر ويعطي للشعر مظهر قوي وصحي ويعالج التقصف، وذلك عن طريق تسخين شحم الجمل حتى يتحول إلى زيت، ثم خلطه مع كميات متساوية من زيت الزيتون وزيت جوز الهند ويتم استخدام الخليط على الشعر مرتين في الاسبوع كحمام زيت وسيتم ملاحظة الفرق يعد عدة أسابيع.

فوائد شحم الجمل للحساسية

وتعتبر واحد من فوائد شحم الجمل هو قدرته الفائقة على علاج الحساسية خاصة خلال فترات تغير المواسم، حيث تزداد الكثير من المتاعب الصحية للأشخاص المصابين بالحساسية مثل الاشخاص المصابين بمشاكل في التنفس والمشاكل الصدرية والربو.

ويعتبر شحم الجمل من المواد الفعالة لعلاج الامراض الخاصة بالحساسية والربو وعلاج التهابات الجهاز التنفسي، ويتم ذلك عن طريق تناوله بعد خلطه مع كمية من عسل النحل الطبيعي وكمية من حب الرشاد والحبة السوداء وخلط المواد جيدا، وتناول ملعقة واحد من هذا الخليط كل صباح على الريق ومرة أخرى قبل النوم والانتظام بتناول هذه الوصفة يوميا خلال فترة التغيرات الموسمية.

ويتم استخدام شحم الجمل لعلاج التهابات الجهاز التنفسي خاصة الربو، وذلك عن طريق اذابة كمية من دهن الجمل وتناوله يوميا على الريق.