شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. مشكلات نفسية تتعرض لها حواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض الكثير من النساء يومياً لمختلف أنواع العنف، سواء من الأب أو الأخ أو الزوج أو حتى فى بيئة العمل، الأمر الذى يترك أثار سلبية عليها، قد تمتد معها لفترة طويلة، وبمناسبة اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة، نتعرف على أهم الآثار النفسية التى تحدث للمرأة نتيجة تعرضها للعنف، وذلك وفقاً لما ذكره موقع "womenshealth".

عندما تتعرض المرأة للعنف سواء كان اعتداء جسدى أو جنسى أو إساءة لفظية، فأنها تشعر بالخوف، الارتباك، الغضب، أو حتى الخدر وعدم الشعور بأى شيء، وقد تشعر بالذنب أو العار على التعرض للاعتداء.





والأضرار النفسية الناتجة عن تعرض المرأة للعنف، هى:

- اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، قد يكون ذلك نتيجة تعرض المرأة لصدمة أو تجربة مروعة أو مرعبة، مثل الاعتداء الجنسى أو الاعتداء الجسدى، والذى ينتج عنه بعض الأعراض، مثل الدهشة أو التوتر وصعوبة فى النوم أو حدوث نوبات غضب،و قد تتكون أفكار سلبية عن شخصيتها أو عن الآخرين.

- الاكتئاب، والذى ينتج عنه الشعور بالحزن واضطراب النوم والرغبة فى الانعزال عن الآخرين، وغيرها من الأعراض.

- القلق والخوف الشديد والذى يمكن أن يزداد بمرور الوقت.





- الرغبة فى الانعزال طوال الوقت، وعدم القيام بالأشياء التى كان يشعر بالاستمتاع بها فى وقت سابق، وعدم الثقة بالآخرين.

- قد تلجأ بعض النساء بعد التعرض للعنف إلى إتباع بعض العادات غير صحية مثل تعاطى المخدرات أو شرب الكحول أو التدخين أو حتى الإفراط فى تناول الطعام، وتشير الأبحاث إلى أن حوالى 90٪ من النساء اللائى يعانين من مشاكل فى تعاطى المخدرات تعرضن للعنف الجسدى أو الجنسى.





ولتخطى الأضرار النفسية السابق ذكرها، يجب عرض المرأة على طبيب نفسى للعلاج، مع الحصول على الدعم النفسى والمعنوى من أفراد الأسرة، لمساعدة المرأة على تخطى الأزمة النفسية.