شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير جديد.. تناول الشاى والقهوة خلال الحمل يؤثر على حجم الجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كوليدج فى دبلن إلى أن النساء اللاتى يشربن الشاى أو القهوة أثناء الحمل أكثر عرضة لولادة أطفال صغار الحجم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إنه حتى النساء اللواتى يشربن أقل من المستوى "الآمن" الذى يبلغ 200 مجم من الكافيين "حوالى فنجانين من القهوة سريعة الذوبان أو ثلاثة أكواب من الشاى" هن أكثر عرضة لخطر انخفاض الوزن عند الولادة أو الولادة المبكرة.

ويعتقد الباحثون من جامعة كوليدج فى دبلن أن الكافيين يقيد تدفق الدم إلى المشيمة مما يؤثر على نمو الرضع.

ولتأكيد نتائج الدراسة، التى تم نشرها فى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، قام الباحثون بقيادة الطبيب "لينغ-وى تشن" بيانات 941 زوج من الأمهات والأطفال الذين ولدوا فى أيرلندا، وكان الشاى المصدر الرئيسى للكافيين 48%، يليه البن 38%.

وأشارت النتائج إلى أن نصف فنجان قهوة يستهلك يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، انخفض وزن المواليد بمقدار 0.5 رطل (72 جم)، كما قللت هذه الكمية من الكافيين من طول ومحيط رأس الطفل، وكذلك عمر الحمل.

ووجدت النتائج أيضاً أن النساء اللواتى تناولن كمية كبيرة من الكافيين لديهن أطفال يعانين من انخفاض الوزن بمعدل (170 جم) من أولئك اللواتى كان لديهن أقل.