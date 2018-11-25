لهذا السبب لاتشرب القهوة قبل رحلة الطيران

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - من العادات التلقائية التي يقوم بها كل المسافرين تقريبا هي دخول مقهى داخل المطار واحتساء القهوة قبل أن تقلع الطائرة، وللقهوة قائمة كبيرة من الفوائد الصحية التي نعلمها جميعا ولنكون صرحاء معا، بدون هذه الجرعة من الكافيين قد لا تتمكن من تمييز بوابة الدخول.

لكن قد تفكر أكثر من مرة قبل شرب هذا المج الكبير من القهوة، ففي الحقيقة يوصي معظم خبراء الخطوط الجوية بعدم شرب القهوة المعتادة حتى تصل إلى وجهتك.

السبب وراء ذلك هو:

أولا وقبل كل شيء يسبب شرب القهوة حالة جفاف داخل الجسم والتي قد تؤدي بدورها إلى الدوخة والصداع داخل الطائرة خلال رحلة الطيران ولأن كابينة الطائرة باردة وجافة، فأنت بشرب القهوة والدخول لهذا الجو تؤذي بشرتك ولا تقدم لجهازك المناعي أي معروف.

كما أن الارتفاعات الكبيرة التي تكون بها وأنت داخل الطائرة تسبب لك حالة من التوتر الشديد.

ومن الآثار الجانبية الأخرى لشرب القهوة قبل رحلة الطيران أنها تسبب حرقة القلب ومشكلات في الهضم لأن القهوة من المدرات المعتدلة للبول.

ولأن مفعول الكافيين يمتد من 5 إلى 6 ساعات ليتلاشى، فإن شرب القهوة قبل الطيران حتى ولو ببضع ساعات قد يسبب آثاره الجانبية التي ذكرناها من قبل على جسمك، لذا فأنت بحاجة للتوقف عن هذا الخطأ المرتبط برحلات الطيران قبل رحلتك القادمة.

ورغم وحدات التأمين التي تمر عليها داخل المطارات والأعطال الغير معقولة التي قد تحدث والتي تجعل رحلة الطيران منهكة لك، لكن يفضل أن تحمل معك زجاجة مياه لتشرب منها حتى الوصول وتأمين نفسك بدون قهوة أفضل من الندم.