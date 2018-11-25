شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. تحكمك فى نسبة الكوليسترول تحميك من الإصابة بالزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أكبر دراسة وراثية لمرض الزهايمر حتى الآن أن دهون الكوليسترول تزيد تعرض بعض الناس لكل من الخرف وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقاً للموقع الطبى الامريكى " medical news today" تشير النتائج إلى أنه ، من حيث المبدأ ، قد نكون قادرين على إعادة توظيف بعض الأدوية القلبية الوعائية لمنع أو علاج مرض الزهايمر.

ويؤثر مرض الزهايمر بالفعل على عدد كبير من كبار السن في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم ، لكن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تحذر من أن عبء الحالة سيتضاعف في الولايات المتحدة بحلول عام 2060 .

ونتيجة لذلك ، فإن كلا من تعقب السبب الرئيسي لمرض الزهايمر والانتقال أقرب إلى علاج لهما أهمية حاسمة.

ووجد الباحثون ان جين APOE يقوم بتشفير بروتين يسمى apolipoprotein E بالاشتراك مع الدهون ، لتشكيل نوعًا من الجزيئات تسمى بروتين شحمي.

وتلعب البروتينات الدهنية دورًا في نقل الكولسترول وأنواع أخرى من الدهون عبر مجرى الدم ، لذلك يوجد ارتباط ثابت بين مرض الزهايمر والكولسترول.

ومع ذلك ، كشفت الأبحاث الجديدة الآن العديد من الجينات الأخرى التي تربط خطر مرض الزهايمر مع أمراض القلب والأوعية الدموية.

واضاف الباحثون ان السيطرة على الدهون والكوليسترول يحمى من الاصابة بالزهايمر وامراض القلب أيضا.