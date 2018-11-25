رضيعة كردية تعود إلى والدتها في السجون التركية للمرة الثانية

عادت طفلة من أكراد تركيا إلى حضن أمها مرة أخرى، لكن في السجن حيث تتهم الأم، بدعم تنظيم حزب "العمال" الكردستاني.

وتسلمت السيدة، المعتقلة في السجون التركية، طفلتها البالغة من العمر عامين، لتكمل حياتها داخل السجن، بعد أن فارقتها عدة أشهر حيث لم ينجح جدها في توفير مكان لها بجانب سجن أمها.

وبحسب صحيفة "زمان"، اعتقلت السيدة وزوجها، في نوفمبر/ تشرين الثاني2017، بتهمة عمل دعاية ودعم لتنظيم "حزب العمال" الكردستاني، والانتماء له، ودخلت الأم مع طفلتها إلى السجن بينما لم تتجاوز عامها الأول.

واستمرت الطفلة بجوار أمها، داخل السجن في مدينة أورفا لمدة عشرة أشهر، إلا أن السلطات قررت فصلها عن أمها وتسليمها إلى جدها قبل ثلاثة أشهر بسبب "الاكتظاظ داخل السجن"، ومع دخول الطفلة عامها الثاني، عادت، الجمعة، إلى حضن أمها مرة أخرى داخل السجن.

يُذكر أن محكمة تركية أصدرت حكمًا بسجن السيدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بالسجن لمدة 4 سنوات وشهرين، بينما حكمت على زوجها بالسجن 9 سنوات.

وأعلنت جمعية حقوق الإنسان التركية، في تقريرها لعام 2018، أن السجون التركية تضم 743 طفلًا بجانب أمهاتهم، فيما اعتبر تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة، أن وجود معتقلات قبل الوضع بفترة قصيرة أو بعده مثير للقلق، مشيرًا إلى أن أعداد الأطفال الموجودين داخل السجون بجوار أمهاتهم نحو 600 طفل.