شكرا لقرائتكم خبر عن لو خايف من اعوجاج الأسنان.. دكتور أحمد القفاص يشرح أسبابه وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشاكل الأسنان متعددة، وكثير منها يتسبب فى إحراج لمن يصاب بها سواء كان ذلك نتيجة عيوب خلقية أو تأثير عوامل أخرى، ومن تلك المشاكل التى تؤثر على المظهر الجمالى للوجه، مشكلة بروز الفكين عن باقى الوجه، وتراكم الأسنان فوق بعضها، الأمر الذى قد يعرض البعض للسخرية من زملائهم، وعدم الثقة فى ابتسامتهم.

ويوضح دكتور أحمد القفاص عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أسباب اعوجاج الأسنان وازدحامها وطرق علاجها، حيث يقول إن اعوجاج الأسنان لها عدد من الأسباب الطبيعية والمرضية، إضافة إلى مجموعة من الأسباب التى ينتج عنها الإعوجاج لدى الأطفال، وهذه الأسباب على التوالى، هى:

أسباب اعوجاج الأسنان

1- الوراثة هى أحد أسباب اعوجاج الأسنان، فمثلما يرث الإنسان كل شىء فى المظهر الشكلى من عائلته، فإنه يرث شكل الأسنان والفكين، حيث تعتبر الوراثة من العوامل الهامة التى ظهر تأثيرها بكثرة فى حالة اعوجاج الأسنان وبروز الفكين.

2- فقدان الأسنان، فعندما يفقد الأطفال أسنانهم اللبنية فى مرحلة مبكرة من الطفولة، يؤدى هذا إلى ظهور الأسنان الجديدة على شكل غير متناسق مع باقى الأسنان ويظهر اعوجاج الأسنان.

3- الإصابة فى حادث، فعند إصابة أحد الفكين أو الوجه عند الصغر فى حادث أو أثناء اللعب، يمكن أن يسبب ذلك عدم تناسق الأسنان.

وأضاف الدكتور أحمد القفاص، أن هناك أسباب مرضية لاعوجاج الأسنان، وتتعلق هذه الأسباب بعيوب خلقية أو أسباب مرضية يصاب بها الشخص، مثل سرطان الفم واللثة، مشيرًا إلى وجود أسباب أخرى ترتبط بالأطفال فى سنوات النمو، وهى كالتالى:

1- ممارسة العادات الخاطئة مثل مص إصبع الإبهام.

2- دفع اللسان إلى الأمام ليلامس الأسنان.

3- استخدام المصاصة وزجاجة الحليب بعد عمر 3 سنوات.

4- يؤدي التنفس من الفم في الأطفال ( نتيجة حدوث التهابات باللوزتين أو وجود لحمية أو اعوجاج بحاجز الأنف ) إلى التأثير على نمو الفك العلوى بحيث لا يصل إلى الحجم الطبيعي له مما قد يحدث اختلالاً في وضع الأسنان العلوية بالفك كما يؤثر على العلاقة بين الفكين العلوى والسفلي. وفي هذه الحالات يكون شكل الفك العلوي مدببا ًوسطحه أعلى من المعتاد نظراً لعدم نموه الطبيعي.

5- عدم إزالة الأسنان اللبنية للطفل عند وصوله لوقت التبديل، فترك الأسنان اللبنية يعيق ظهور الأسنان الدائمة بشكل صحيح.



إنفوجراف دكتور أحمد القفاص يوضح أسباب اعوجاج الأسنان لدى الأطفال

وأشار دكتور أحمد القفاص عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، إلى أن اعوجاج الأسنان مشكلة يمكن حلها بوسائل الطب الحديثة، ولكن قبل بدء خطة العلاج، هناك عدة اختبارات يجب إجرائها لمعرفة سبب اعوجاج الأسنان، بهدف تحديد طريقة العلاج المناسبة، ومن هذه الاختبارات الآتى:

1- تصوير الفكين بأشعة "X-ray"، للكشف عن حاله وأماكن الأسنان.

2- الخضوع للتصوير الفوتوغرافى، والذى يوضح شكل الوجه الخارجى والفكين، وفى حالة بروزهم يعنى هذا حاجة المريض لإصلاح الأسنان وتركيب تقويم.

3- إجراء طبعة الأسنان، وهذه الطبعة يقوم بها طبيب الأسنان، لعمل نسخة من الأسنان وإصلاح الاعوجاج.

ولفت دكتور أحمد القفاص، إلى أن علاج اعوجاج الأسنان له طرق عديدة تحدد الأنسب منها حسب المشكلة التى يعانى منها المريض، ومن طرق العلاج تركيب التقويم الشفاف القابل إلى الخلع لتثبيت الأسنان على الوضع الصحيح.

وعن علاج اعوجاج الأسنان بالتقويم، قال عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، إن تقويم الأسنان الثابت والشفاف لم يعد رفاهية، فالتقويم قادر على إصلاح تشوهات الفكين واعوجاج الأسنان، فهو يساعد الفك على النمو ويضبط العلاقة بين عظام الفكين وعظام الرأس، لذلك فهو مهم للمظهر الخارجى، كما أنه يعالج اعوجاج الأسنان



إنفوجراف دكتور أحمد القفاص يقدم معلومة طبية عن تقويم الأسنان

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