شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد بالجملة لتناول «الكاكا».. للعين والقلب وتقوية المناعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعتبر الكاكا من الفواكه المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، وذلك لطعمها اللذيذ، لكن الذي لا يعلمه الكثير هو الفوائد الصحية التي تعود على الإنسان، منها الوقاية من الأمراض المزمنة، وأمراض القلب وغيرها من الفوائد التي نتعرف عليها في السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع ” healthline “.

لماذا تعتبر فاكهة الكاكا مهمة للإنسان؟

وعلى الرغم من صغر حجم فاكهة الكاكا، إلا أنها تحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة، منها الكالسيوم، بروتين، ألياف غذائية، فيتامين “أ” و”ج”، بالإضافة إلى البوتاسيوم والنحاس وحمض الفوليك والمغنيسيوم والفوسفور، وتعمل هذه العناصر على تقوية جهاز المناعة والعظام والحفاظ على صحة العين، ونمو الجنين.

الوقاية من الأمراض المزمنة

تحتوى فاكهة الكاكا، على مركبات نباتية لها خصائص مضادة للأكسدة، التي تعمل على منع أو إبطاء تلف الخلايا عن طريق مقاومة الإجهاد التأكسدي، وهي عملية تنجم عن جزيئات غير مستقرة تسمى الجذور الحرة، مما يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان وكذلك الزهايمر.

الحفاظ على صحة القلب

تساعد العناصر الغذائية الموجودة في فاكهة الكاكا، في الحفاظ على صحة القلب، وذلك بسبب احتوائها على نسبة عالية من مركبات الفلافونويد مما يساعد في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

تقليل الالتهاب

تحتوى فاكهة الكاكا على نسبة عالية من المركبات المضادة للالتهابات، حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سي القوى المضاد للأكسدة، وكذلك فيتامين ج الذي يعمل على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة ويكافح الالتهابات في الجسم.

الحفاظ على صحة العين

تساعد فاكهة الكاكا في الحفاظ على صحة العين وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة الضرورية لصحة العين، حيث يعمل فيتامين (أ) على دعم عمل الأغشية الملتحمة والقرنية، بالإضافة إلى أنه يعتبر مكوناً أساسياً لرودوبسين، وهو بروتين ضروري للرؤية الطبيعية.