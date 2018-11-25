العلماء يكتشفون طريقة تطيل العمر وتحسن وظائف المخ

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - اكتشف العلماء أنه للحفاظ على صحة جيد، ليس من الضروري اتباع نظام غذائي صارم.

وجد علماء من جامعة سيدني أنه، خلافا لما يعتقد، فإن "القائمة" ذات المحتوى العالي من الكربوهيدرات لها تأثير إيجابي على الجسم. ومع ذلك، على الرغم من كل شيء، فمن الضروري الحصول عليها بجرعات معينة.

وخلال التجربة، تمكن العلماء من إثبات أن هذا النظام الغذائي يزيد من نشاط الدماغ ويطيل العمرk وأظهرت التجارب التي أجراها العلماء على الفئران أن القوارض الذين يحافظون على نظام غذائي عالي الكربوهيدرات يتعلمون أسهل ويتذكرون أكثر. ونشرت نتائج الدراسة مجلة Cell Reports.

وهكذا، استطاع الباحثون إثبات أن التقيد الصارم بمقدار السعرات الحرارية ليس علاجا صحيا ممتازا على الإطلاق. يمكن العثور على مثال حي على هذا في الأشخاص الذين يعيشون في البلدان الآسيوية، لا سيما في اليابان، لأن نظامهم الغذائي التقليدي في معظم الحالات يقتصر على 9٪ بروتين فقط.

وتحير العلماء في جميع أنحاء العالم سؤال حول كيفية تحسين حياة الناس. وكما تظهر نتائج البحوث، فإنها لا تعتمد دائما على الوراثة، وغالبا ما تكون التغذية السليمة، والتدريبات البدنية والعقلية المنتظمة و"إكسير الحياة" الخاص يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الحياة.