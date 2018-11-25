طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوى بالزبادى

القاهرة - لايف ستايل المقادير

1 دجاجة 2 علبة زبادى 1 بصلة مبشورة زيت ثوم ملح فلفل أسود طريقة التحضير

* إخلطى الزبادى مع البصلة المبشورة والثوم المفروم والملح والفلفل الأسود * إدهنى الدجاجة من الداخل والخارج بالزبادى * ضعى القليل من الزيت فى صينية وضعى بها الدجاجة * قلبى الدجاجة أثناء النضج ثم قدميها

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