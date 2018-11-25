طريقة إعداد وتحضير قطائف بالدجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير

نصف كيلو قطائف كبيرة ربع كيلو دجاج مخلى ملح فلفل بصلة شرائح 2 ملعقة زيت زيت طريقة التحضير

* تشوح البصلة ثم نضع الدجاج مقطع قطع صغيرة و يتبل و يقلب حتى النضج * تحشى القطائف بالفراخ و البصل ثم تحمر فى الزيت و تقدم.

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