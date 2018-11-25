طريقة إعداد وتحضير صينية فراخ بالبصل و الطماطم

المقادير

دجاجة مقطعة الى 4 اجزاء كوب طماطم مبشورة بصلة كبيرة مبشورة ملح 2 ملعقة زيت فلفل حبهان

طريقة التحضير

* تغسل الدجاجة جيدا ثم تحشى بالبصل المبشور المتبل و توضع فى صينية على النار و تقلب حتى النضج

* يوضع ماء اذا احتاجت ثم قطع الطماطم المبشورة و بعض البصل المبشور و المتبل بالملح و الفلفل و الزيت و تغطى بها الدجاجة و تدخل الفرن حتى الإحمرار.