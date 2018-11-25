طريقة إعداد وتحضير كبسة بالفراخ

المقادير

3 كوب أرز بسمتى 3 ملاعق زيت 2 عود قرفة 3 حبة كبيرة بصل شرائح حبة ليمون مجفف 3 ملاعق صغيرة ملح دجاجة مقطعة 8 قطع كوب مفروم طماطم 6 حبهان ملعقة بهار كبسة فلفل اسود 3 قرنفل

طريقة التحضير

* نضع فى حلة على النار السمن و البصل الشرائح حتى يصبح ذهبي

* اخرجى البصل ثم اضيفى الدجاج و حمريه حتى يصبح ذهبيا ثم اضيفى نصف البصل المحمر مع الطماطم و 4 كوب ماء و الحبهان و القرفة و القرنفل و الليمون

* يترك حتى نضج الدجاج ثم اضيفى بهار الكبسة و يترك ليغلى قليلا ثم نضيف الأرز و نقلب بهدوء ثم يتم تهدئة النار حتى ينضج الأرز ثم يقدم و يزين بباقى البصل