طريقة إعداد وتحضير فراخ بالثوم و الخل

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8 قطع فرخة 4 فصوص ثوم خل زبدة ملح فلفل طريقة التحضير

* تتبل قطع الفراخ و تحمر * يوضع الماء حتى السواء ثم نضع الثوم و يقلب و نضع الخل ويترك ليغلى و تقدم.

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