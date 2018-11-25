القاهرة - لايف ستايل المقادير

8 قطع فراخ 2 كوب أرز فلفل الوان بقدونس بصل مبشور 2 كوب لبن كريمة زبدة زيت ملح فلفل طريقة التحضير

* تشوح الفراخ فى زبدة و زيت و يضاف اليها البصل و يتبل ويقلب حتى السواء * يضاف الأرز ثم توضع فى طاجن و يضاف اليها لبن و زبدة وكريمة و بعض الماء و تدخل الفرن لمدة نصف ساعة او حتى النضج.

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إعداد وتحضير صينية أرز بالفراخ و الخضار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .