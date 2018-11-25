طريقة إعداد وتحضير دجاج بالكورن فلكس

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دجاجة 8 قطع 2 بيضة كوب لبن زيت ملح فلفل قرفة زنجبيل كورن فلكس طريقة التحضير

* ينقع الدجاج فى اللبن لمدة ساعتين على الأقل * يتبل و يوضع فى البيض ثم فى الكورن فلكس ثم فى الزيت الحامى حتى يحمر ثم يوضع فى صينية فى الفرن حتى تمام النضج.

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