طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالباشميل والدجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير

نصف كيلو مكرونه فراخ مخلية بصل شرائح كوب جبنة موتزاريلا للوجه 3 ملعقة كبيرة زيت ملح فلفل ملعقة صغيرة كارى البشاميل2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة كبيرة زبدة طريقة التحضير

* تسلق المكرونة * تشوح قطع الفراخ مع البصل و التوابل على النار حتى السواء * نضع البشاميل و نخلط جميع المقادير في وعاء * يوضع فى صينية مدهونة بالزبدة و البقسماط الناعم * نضع طبقة خفيفه من البشاميل * يوضع على الوجه الجبنة الموتزاريلا و يدخل الفرن حتى إحمرار الوجه

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