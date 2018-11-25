طريقة إعداد وتحضيربرجر دجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير

نصف كيلو صدور دجاج مقطعه بصل مبشور فلفل الوان بيضة 3 معلقة كبيرة بقسماط ناعم ملح فلفل قرفة جنزبيل طريقة التحضير

* تفرم صدورالفراخ فى الكبة * تخلط باقى المقادير و تشكل على هيئة اقراص و تحمر فى الزيت * تخرج من الزيت وتصفى على ورق مناديل وتقدم بالهنا

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