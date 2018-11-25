طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالدجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير

2 صدر دجاجة نصف كيلو مكرونه 1 بصلة سليمة 1 بصلة مبشورة فلفل أخضر 5 فص ثوم زيت 5 ثمرة طماطم بقدونس للتجميل حبهان ملح وفلفل طريقة التحضير

* قطعى البصلة السليمة الى قطع كبيرة. * ضعى البصلة المبشورة مع الثوم مع الفلفل فى الزيت ويتبل و يشوح حتى التليين. * ضعى عصير الطماطم و إتركيه حتى التسبيك. * أسلقى المكرونة و ضعيها فى صينية و عليها قطع الدجاج و عليها الصلصة و إدخليها الفرن حتى تنضج تماما. * تقدم ساخنة.

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