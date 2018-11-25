سيدة بريطانية تكف التفاصيل الكاملة لهروب ابنتها مع زوجها

فجَّرت سيدة بريطانية في العقد السادس من عمرها، مفاجأة مُثيرة بشأن ابنتها التي ظهرت في برنامج الواقع "Age Gap Love"، مع زوجها البالغ من العمر 69 عامًا، وتصدَّرت عناوين الصُّحف هذا الأسبوع، حيث زعمت أن ابنتها، هربت مع زوجها عندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا منذ سنوات، وهددتها بدهسها تحت عجلات سيارتها اذا لم تبتعد عن طريقها.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن سارة، البالغة من العمر 28 عامًا، ظهرت مؤخرًا على برنامج الواقع "Age Gap Love" - الذي يتعمق في حياة الأزواج الذين لا تتقارب أعمارهم، وتقول والدتها، آن واتكنز، البالغة من العمر 54 عامًا، أنه في عام 2007 بدأت ابنتها المراهقة علاقة مع زوجها ديفيد هارغريفز ، الذي يبلغ الآن 69 عامًا.

وقالت الأم "إنها صدمت بعد اكتشافها علاقة بين زوجها وابنتها، وبعد مشاجرة كبيرة داخل منزل العائلة، اعترفت ابنتها بهذه العلاقة مع زوج أمها هارغريفز".

ومع ذلك، ازدادت حالة التوتر المتواصلة بين الأم وابنتها وأخذت الأمور منعطفا للأسوأ في العام الماضي عندما قابلت سارة وادلتها في موقف للسيارات في مدينة إبو فال بجنوب ويلز، فحسبما ذكرت واتكنز ، فإن ابنتها هددتها بدهسها بسيارتها اذا لم تبتعد عنها، إلا أن سارة تنفي تلك المزاعم".

وقالت واتكينز إلى صحيفة "ذا صن"، "بالرغم من أنني امسك عصا للمساعدتي على المشي لأنني أعاني من التهاب المفاصل، لكنني بطريقة ما، تمكنت من الابتعاد عن الطريق قبل أن تقوم سارة بأي فعل جنوني".

وتصدَّرت ابنة واتكينز عناوين الصحف هذا الأسبوع بعد ظهورها في برنامج الواقع Age Gap Love، على القناة الخامسة البريطانية مع زوجها البالغ من العمر 69 عامًا.

ويُذكر أن سارة، التي كانت تعيش مع والدها في بورتسموث بإنجلترا، قابلت زوجها هارغريفز للمرة الأولى في اليوم السابق لحفلة زفاف أمها، وكانت في الـ14 من عمرها، ومن بعدها نشأت بينهما العلاقة حميمية أدت في النهاية إلى هروبها معه وتزوجه.