شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. اعرف فوايد الشوفان عشان صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "عاوز صحتك حديد وكلك طاقة وحيوية خليك فى الشوفان"، حيث يحتوى الشوفان على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والبشرة، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد الشوفان هى: 1: يحتوى الشوفان على مواد مهدئة تساعد على الاسترخاء وهدوء الأعصاب 2:غنى بنسبة كبيرة بالفيتامينات التى تساعد على مد الجسم بالطاقة والحيوية. 3:يعالج الاكتئاب والحزن ويعزز صحة الجهاز العصبى ويحمى من التشنجات والتوتر. 4:يعتبر الشوفان بالفواكه من الطرق الرئيسية لعلاج السمنة 5:يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة وخصوصا سرطان الأمعاء.

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