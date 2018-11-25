شكرا لقرائتكم خبر عن للستات وبس.. الرائحة الغريبة للمهبل قد تشير إلى مشكلة صحية.. اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المشكلات الصحية التى تصيب المهبل كثيرة، وقد تسبب بعض هذه المشكلات بعض الأعراض والعلامات التى منها أنه تعانى المرأة من رائحة مهبل غير طبيعية، فالطبيعي دون شك أن تكون هناك رائحة عادية للمهبل وإفرازاته، ولكن إذا تغيرت وأصبحت قوية وشديدة وغير طبيعية فلابد من استشارة المختص للتعرف على السبب المرضى، هذا ما أكده تقرير نشر بموقع MAYOCLINIC الطبي.



رائحة 1

وتابع التقرير موضحا أن هناك الكثير من الأسباب المرضية التى قد تسبب انبعاث هذه الرائحة غير الطبيعية، ولابد على المرأة حينها اللجوء لفحص لدي مختص نساء وتوليد كي يتعرف على السبب المرضى، وهناك الكثير من مسببات هذه الرائحة، والتى تلحظها السيدة وتسبب لها الضيق دون شك، ومن أبرز هذه المسببات :



رائحة

التهاب المهبل الجرثومى الذى يسبب نموا شديدا للجراثيم ومتكاثر فى المهبل مما يسبب الرائحة القوية

المشعرات وهو داء أو عدوى تسبب نفس المشكلة

عدم الاعتناء بصحة الفم

السدادات القطنية التى تستخدمها بعض السيدات دون تغييرها أو نسيانها

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سرطانات المهبل فى بعض الحالات