طريقة إعداد وتحضيركفتة الدجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير

نصف كيلو صدور دجاج 1 بصل مبشور 1 بيض نصف كوب بقسماط ناعم 2 ملعقة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة زبدة زيت ملح وفلفل طريقة التحضير

* إفرمى صدور الدجاج و إخلطيها بالبصل و البيض والبقسماط و التوابل. * شكليها على هيئة أصابع و حمريها فى الزبدة و الزيت ثم ضعيها فى صينية. * قومى بعمل البشاميل (دقيق و لبن و زبدة) وضعيه فوق صينية الكفته و ضعيها فى الفرن حتى النضج. * تقدم ساخنة.

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