طريقة إعداد وتحضير شركسية بعين الجمل

القاهرة - لايف ستايل المقادير

نصف كيلو صدور دجاج 2 كوب أرز 6 شرائح توست نصف كوب عين جمل ثوم بصل شرائح كزبرة جافة ناعمة بابريكا نصف لتر مرقة دجاج مرقة دجاج ملح – فلفل أسود طريقة التحضير

* شوحى البصل المفروم فى الزيت والزبدة على النار * أضيفى الدجاج المقطع و الملح والفلفل الأسود * أضربى المرقة مع عين الجمل والبابريكا والتوست بدون الحواف * شوحى الثوم المفروم فى الزيت على النار مع الكزبرة الجافة * ضعى الأرز فى طبق التقديم ورصى حوله خليط الدجاج وضعى الطشة وقدميها

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