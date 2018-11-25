شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الألوفيرا والشوفان لعلاج صدفية الأظافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدفية الأظافر من الأمراض التى تؤثر على أظافر اليدين والقدمين وتسبب تشوهها وتغير لونها وحدوث ندوب بها، من خلال صحتك فى وصفة نتعرف على طريقة وصفة الألوفيرا والشوفان لعلاج صدفية الأظافر، كما ذكر موقع step to health.

ما هى صدفية الأظافر وكيف تحدث؟

جلدنا يجدد نفسه باستمرار ، ولكن إذا كان جلدك يجدد نفسه بشكل أسرع من الطبيعي، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب سلبية على صحتك والصدفية هي مثال واضح على ذلك فعلى الرغم من أنها ليست خطيرة أو معدية، إلا أنها يمكن أن تكون مؤلمة وصعبة العلاج.

تأتي كلمة "الصدفية" أوPsoriatic من كلمة "psora" اليونانية التي تعني "حكة" ويتم استبدال خلايا الجلد الميتة في البشرة أو الطبقة العليا من الجلد بخلايا جديدة وتحدث هذه العملية كل 30 يومًا تقريبًا.

ومع ذلك ، عندما يحدث ذلك أسرع مما تحتاج إليه ، تظهر الصدفية وتسبب احمرار الجلد أو التساقط، والذي يسبب الألم والحكة بشكل عام ، ويمكن أن يؤثر على الأظافر أيضًا.

وأعراض الأظافر الصدفية تشمل:

ألم فى الظفر، كما لو تم وخزه بإبرة.

سماكة بعض مناطق الظفر أو الظفر بأكمله.

علامات صفراء أو وردية على أطراف الأظافر والتي يمكن أن تسبب التكسر للظفر.

نظرًا لأن الأظافر تنمو ببطء شديد ، فمن الشائع جدًا أن يشعر الناس بالإحباط عند طول المدة اللازمة لرؤية نتائج العلاج.





1- وصفة الألوفيرا لعلاج صدفية الأظافر تشتهر الالوفيرا بالعديد من الخصائص الطبية، فهى تساعد على تجدد الجلد و شفاء الأنسجة المتضررة وتغذيتها وإصلاح الظفر بالكامل ومنع تقشره وكسره.

المقادير:

1 ورقة من الصبار

الطريقة:

استخرج الجل او الألوفيرا من ورقة الصبار وضعه على الأظافر المصابة.

اتركه يعمل لمدة 30 دقيقة ثم اغسله.

يمكنك أيضًا وضعه ليلا حتى صباح اليوم التالى واغسلها في الصباح.

ثانيا وصفة الشوفان

الشوفان يساعد على التخلص من السموم وعلاج الأمراض الجلدية وبالنسبة للأظافر فهو مرطب ممتاز لتهدئة الحكة والألم.

المقادير

2 ملعقة من دقيق الشوفان (30 جم)

كوب من الماء (250 مل)

الطريقة

يضاف دقيق الشوفان والماء الدافئ في وعاء ويخلط جيداً.

أغمر يديك أو قدميك في الخليط لمدة 20 دقيقة.