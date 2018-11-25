شكرا لقرائتكم خبر عن صحصح وقوم العب تمارين البلانك واتخلص من دهون البطن والتوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل ترغب فى ممارسة الرياضة؟.. إذا تعرف على فوائد ممارسة تمارين البلانك، التى ترفع من قدرات جسمك، ولياقتك وتشد الجسم، وتساهم فى حصولك عل الوزن المثالى، لأنها تعمل على تقوية عضلات الجسم وشدها.

وتتم عن طريق الاستلقاء على البطن والبدأ فى رفع الجسم بشكل متدرج، وهى شبيه بتمارين الضغط، ولكن بتحريك جميع عضلات الجسم، وينصح بممارستها مرتين فى الأسبوع، وهى تمارين البلانك.

وخلال هذا التقرير المنشور عبر موقع " doctor"، سنتعرف على فوائد ممارسة رياضة البلانك، ومنها:

-لأن تمارين البلانك تعمل على تقوية عضلات الجسم، فهى تقوى الجسم أجمع، من عظام وعضلات، وأيضا تساهم فى تشيط المخ.

-تعمل تمارين البلانك على شد البطن، نعم لأنها تعمل على شد العضلة الخاصة بالبطن، وتصبح شخص صاحب البطن المشدودة.

-المواظبة على ممارسة رياضة البلانك تعمل على تقوى عضلات الظهر، وهذا يحميك من الإصابة بالمشاكل المرضية التى تحدث فيه، كالانزلاق الغضروفى.

-الحصول على راحة نفسية جيدة، والحد من الإصابة بالتوتر والقلق، لأن هذا التمرين يعمل على تجديد خلايا الجسم.