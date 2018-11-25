شكرا لقرائتكم خبر عن عند الإقلاع عن التدخين.. كيف تتخلص من التوتر والعصبية فى هذه المرحلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرار الإقلاع عن التدخين من أفضل القرارات التى يمكن أن يقررها الشخص المدخن، فالتدخين آثاره السلبية على الصحة والجسم كثيرة ولا يمكن حصرها، بداية من أمراض الصدر والحساسية والسعال والجهاز التنفسى بشكل عام، انتهاءا برفع فرص الإصابة بالسرطان وغيرها من المخاطر الصحية الكثير، هذا ما وضحه تقرير نشر بموقع MAYOCLINIC الطبي.



توتر

وتابع التقرير موضحا أن التدخين عند إقلاعك عنه سوف تمر بمرحلة تعانى خلالها من بعض الأعراض الانساحبية، ولعل الشعور بالتوتر والعصبية أبرز هذه المشاعر السلبية، ولعل أفضل التحديات التى يمكن أن تقبلها خلال تلك المرحلة تلك التى تتعلق بقدرتك على التخلص من هذه المشاعر السلبية تدريجيا، وإليك بعض النصائح التى تساعدك على ذها الأمر :

قلل من احتكاكك بالآخرين بشكل عصبى، حاول التحلى بالهدوء

عليك أن تنال القسط الكاف من النوم والراحة كى لا تزيد عصبيتك

اخبر من حولك من أهل وأصدقاء طبيعة هذه المرحلة من الإقلاع عن التدخين كى يساعدوك واطلب منهم المساعدة

الرياضة منفس هام لك استغله اهتم بممارسة هوايتك المفضة بشكل كبير فى هذه المرحلة

يمكن لتمارين الاسترخاء والتنفس أن تساعدك جدا فى تلك المرحلة

لا تجعل العصبية تضعفك وتبدأ فى شرب السجائر مرة أخرى، كن أقوى من التدخين