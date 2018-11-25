شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الكاكا عديدة منها الحفاظ على صحة العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الكاكا من الفواكه المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، وذلك لطعمها اللذيذ، لكن الذى لا يعلمه الكثير هو الفوائد الصحية التى تعود على الإنسان، منها الوقاية من الأمراض المزمنة، وأمراض القلب وغيرها من الفوائد التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " healthline ".

لماذا تعتبر فاكهة الكاكا مهمة للإنسان؟

وعلى الرغم من صغر حجم فاكهة الكاكا، إلا إنها تحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة، منها الكالسيوم، بروتين، ألياف غذائية، فيتامين "أ" و"ج"، بالإضافة إلى البوتاسيوم والنحاس وحمض الفوليك والمغنيسيوم والفوسفور، وتعمل هذه العناصر على تقوية جهاز المناعة والعظام والحفاظ على صحة العين، ونمو الجنين .





الوقاية من الأمراض المزمنة

تحتوى فاكهة الكاكا، على مركبات نباتية لها خصائص مضادة للأكسدة، التى تعمل على منع أو إبطاء تلف الخلايا عن طريق مقاومة الإجهاد التأكسدي، وهي عملية تنجم عن جزيئات غير مستقرة تسمى الجذور الحرة، مما يساعد فى تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان وكذلك الزهايمر.

الحفاظ على صحة القلب

تساعد العناصر الغذائية الموجودة في فاكهة الكاكا، فى الحفاظ على صحة القلب، وذلك بسبب إحتوائها على نسبة عالية من مركبات الفلافونويد مما يساعد فى خفض خطر الإصابة بأمراض القلب .





تقليل الالتهاب

تحتوى فاكهة الكاكا على نسبة عالية من المركبات المضادة للالتهابات، حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سي القوى المضاد للأكسدة، وكذلك

فيتامين ج الذى يعمل على حماية الخلايا من التلف الذى تسببه الجذور الحرة ويكافح الالتهابات فى الجسم.





الحفاظ على صحة العين

تساعد فاكهة الكاكا فى الحفاظ على صحة العين وذلك لإحتوائها على مضادات الأكسدة الضرورية لصحة العين، حيث يعمل فيتامين (أ) على دعم عمل الأغشية الملتحمة والقرنية، بالإضافة إلى إنه يعتبر مكونا أساسيا لرودوبسين، وهو بروتين ضروري للرؤية الطبيعية.